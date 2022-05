Come si sono conosciuti Raoul Bova e Rocío Munoz Morales: non lo dimenticheranno mai

Sapete come si sono conosciuti Raoul Bova e Rocío Munoz Morales? Non dimenticheranno mai quell’incontro.

Raoul Bova è uno degli attori più amati dal pubblico. Lo stiamo vedendo nella serie Don Matteo dopo l’addio di Terence Hill. Infatti l’attore sostituisce il prete Don Matteo interpretando Don Massimo. Dal 18 maggio lo vedremo vestire un nuovo ruolo nella miniserie Giustizia per Tutti in onda in prima serata su canale 5. I protagonisti sono Bova e Rocío Munoz Morales, sua compagna di vita.

Raoul e Rocío sono insieme dal 2013 e nel 2015 è nata la loro prima figlia, Luna e nel 2018 è nata la seconda figlia Alma. Sappiamo che l’attore ha un matrimonio alle spalle. Per 13 anni è stato sposato con Chiara Giordano dalla quale ha avuto due figli, Alessandro Leon nato nel 2000 e un anno dopo è nato il secondogenito Francesco. Di recente è stato ospite a Verissimo e ha parlato non solo del suo lavoro ma anche della sua famiglia. Ma ci chiediamo, sapete dove è avvenuto l’incontro con Rocio? Scopriamolo insieme!

Raoul Bova e Rocío Munoz Morales, sapete come si sono conosciuti?

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Giordano nel 2013, Raoul Bova si è legato a Rocío Munoz Morales. L’attore ospite a Verissimo ha parlato dell’amore per la sua compagna raccontando che il loro rapporto sembra appena iniziato.

Ha aggiunto che con lei c’è una grande complicità, una grande voglia di stare bene, di capirsi, di venirsi incontro: “Questo lavoro ci porta spesso lontano, vorrei stare più tempo con lei però ogni volta è come se fosse un nuovo incontro”. Per quanto riguarda il rapporto che ha con le due figlie piccole avute da Rocío ha svelato che le bambine sono molto gelose: “Le bambine sono molto gelose di me, mi chiedono dove vado, con chi, mi controllano il cellulare“. Ma sapete come si sono conosciuti l’attore e la sua compagna?

A quanto pare l’incontro è avvenuto sul set del film Immaturi-Il viaggio, film che ha visto entrambi nel cast. Si sono conosciuti grazie al lavoro e da allora, dal 2013 non si sono più separati. Come dice Raoul Bova: “Ogni volta è come se fosse un nuovo incontro”.