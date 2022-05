Cristiano Malgioglio attaccato duramente: “Andrò a fare pace con lei”

Cristiano Malgioglio attaccato duramente: il cantante risponde alle polemiche di questi ultimi giorni, cos’è esattamente successo.

Non si fa altro che parlare di lui in questi ultimi giorni! Reduce dall’incredibile esperienza dell’Eurovision insieme a Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio è stato duramente attaccato per via di una frase che, a detta di molti, è stata ritenuta inopportuna. Scopriamo cos’è successo.

È stata un’edizione dell’Eurovision davvero pazzesca! In onda da Torino, l’edizione di quest’anno ha avuto al suo timone tra conduttore d’eccezione ed un paese vincitore davvero pazzesco. Non sono mancate le esibizioni nel corso delle cinque serate così come le emozioni, ma non sono state affatto da meno le critiche. Nel mirino del pubblico, purtroppo, vi è finito proprio Cristiano Malgioglio, che dopo aver commentato l’esibizione di una cantante è stato duramente attaccato. È proprio per questo motivo che, a distanza di giorni dalle polemiche sorte, il cantante ha deciso di rispondere pubblicamente. Scopriamo insieme cos’è successo.

Cristiano Malgioglio attaccato duramente: cos’è successo e qual è stata la sua risposta

Tutto si sarebbe aspettato Cristiano Malgioglio fuorché il suo commento creasse questo putiferio. A vincere il montepremi finale, come raccontato in un nostro recente articolo, è stata l’Ucraina, ma anche la Spagna ha fatto tanto parlare di sé ed, in particolare, la sua Chantel Terrero. La cantante, infatti, è arrivata sul palco dell’Eurovision, incantando tutti con la sua bellezza, ma anche con la sua bravura. Nemmeno Cristiano Malgioglio ha potuto fare a meno di ammirarla ed a definirla il “discount” di Jennifer Lopez. Un commento spontaneo, quello a cui si è lasciato andare il cantante e che sottolinea il suo essere senza filtri, ma che l’ha portato ad essere duramente attaccato.

Appena pronunciata la frase, la Spagna si è completamente “ribellata” al cantante. Ritenendo che questa abbia, addirittura, condizionato l’andamento della classifica finale. A quanto pare, il commento del buon Malgioglio è stato travisato. A La vita in diretta, infatti, ha spiegato che il commento non era affatto un’offesa alla bella Chantel. “È una piccola Jennifer Lopez”, ha detto il cantante ad Alberto Matano. Tuttavia, non ha perso occasione di poter chiedere scusa a chi si è sentito offeso e di essere pronto a fare pace con lei.

Da che parte state?