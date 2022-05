Ne Il Segreto Tristan è uscito di scena spiazzando tutti: tra l’attore e il suo personaggio notate il cambiamento?

Ne Il Segreto Tristan è uscito di scena molto presto, con il passare degli anni avete visto com’è oggi l’attore che l’ha interpretato?

Ne Il Segreto abbiamo amato tutti i personaggi in modo diverso. La soap opera spagnola ha avuto in Italia e in tutti i paesi dove è stata trasmessa un enorme successo. Per 8 anni e ben 12 stagioni abbiamo seguito le storie dei personaggi che si aggiravano per le strade di Puente Viejo.

La prima stagione è stata sicuramente una delle più belle e ha visto protagonisti Pepa e Tristan. Figlio di Francisca Montenegro, sarà proprio sua madre ad ostacolare in ogni modo l’amore tra l’uomo e la levatrice. E’ sposato con Angustias, donna che non ama ma le sta accanto solo per il bene del loro figlioletto Martin. Si scoprirà poi che il bambino è in realtà il figlio di Carlos Castro e di Pepa. Le loro storie si intrecciano in un continuo svolgersi di scene e di colpi di scena del tutto inaspettati. Fino a quando l’amore trionfa e i due possono finalmente amarsi. Purtroppo, Tristan colpito da un colpo di pistola muore. Questo personaggio è stato il protagonista della prima stagione. Sono passati molti anni dall’ultima volta che l’abbiamo visto nella soap opera, sapete com’è cambiato oggi l’attore?

Il segreto, com’è oggi l’attore che ha interpretato Tristan: ecco la foto social

Tristan è sicuramente uno dei personaggi de Il Segreto più amati. Il suo amore per Pepa fa da sfondo alla prima stagione della soap opera. Un amore che sembra impossibile dopo aver scoperto il loro rapporto di fratellanza.

Rapporto che in realtà non esiste, dato che in seguito si scopre che Pepa è la figlia di Salvador Castro e invece il padre di Tristan è Raimundo Ulloa. Purtroppo quando finalmente sono pronti a viversi liberamente questo amore, il protagonista maschile viene ucciso. L’interpretazione di Alex Gadea è stata impeccabile, è riuscito a farci vivere le sensazioni e i momenti che il suo personaggio viveva. Dall’ultima volta che l’abbiamo visto sono passati anni, vi mostriamo com’è oggi l’attore.

Guardando lo scatto social pubblicato dall’attore non notiamo assolutamente un cambiamento, anche voi lo pensate? Sembra che il tempo per Gadea non sia passato e anche le differenze rispetto al suo personaggio sono davvero minime. E a voi è piaciuta l’interpretazione di Tristan ne Il Segreto?