La dottoressa Pimple Popper, ricordate Delano? Bruttissimo colpo: davvero sconvolgente!

Ricordate la storia di Delano raccontata a La dottoressa Pimple Popper? Stavolta si tratta di un bruttissimo colpo: davvero sconvolgente.

Dopo il ritorno di Gerald, è un altro paziente a chiedere nuovamente l’aiuto de La dottoressa Pimple Popper a distanza di 18 mesi dalla sua prima visita con lei. Stiamo parlando di lui: Delano!

Come raccontato dal diretto interessato poco prima della sua visita con la dottoressa Sandra Lee, Delano aveva dall’età di 19 anni una grossissima protuberanza sulla schiena. Vi assicuriamo: non aveva nulla a che vedere con quella di Inoke. Questa di Delano era davvero enorme, sembrava una gobba! Inutile dirvi che, oltre al forte disagio e imbarazzo che il giovane paziente provava, era fortissimo anche il dolore che la massa gli procurava. Proprio per questo motivo, quindi, aveva scelto di rivolgersi alla dermatologa per risolvere il suo problema. Purtroppo, la dottoressa aveva potuto fare poco e niente. Non si trattava di una protuberanza “normale”, pertanto lei non ha potuto fare grandi cose. A distanza di 18 mesi dalla sua prima visita, però, Delano è ritornato nel suo studio: brutto colpo per lui! Scopriamo insieme cos’è successo.

Brutto colpo per Delano a La dottoressa Pimple Popper: da rimanerne sconvolti, cos’è successo

All’epoca della sua prima visita presso il studio, come dicevamo poco, La dottoressa Pimple Popper non ha potuto aiutare per ben Delano. La massa che aveva dietro la schiena, infatti, non era altro che un linfoangioma. Così, pur di soddisfare la richiesta del suo paziente ed esaudire il suo desiderio, la dermatologa ha estratto circa 1 litro di liquido dalla massa. A distanza di 18 mesi dalla prima visita, però, Delano è ritornato nello studio con nuovamente la massa dietro la schiena. Un bruttissimo colpo per lui, quindi!

Dopo aver visto nuovamente la massa, la dottoressa ha spiegato quanto sia necessario un intervento che sblocchi l’ostruzione dei vasi linfatici che provoca l’accumulo di liquido nella schiena, ma che questo è un tipo di intervento che non le compete affatto. E così ha comunicato al suo paziente di aver trovato uno specialista disposto ad aiutarlo.

Al momento della sua visita subito dopo l’intervento di rimozione della sacca, la ferita era anche abbastanza gonfia, ma tutto sommato la dottoressa è rimasta soddisfatta del risultato ottenuto. E, come lei, anche Delano può cantare vittoria!