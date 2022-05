Mariagrazia Cucinotta rivela di aver detto di no ad un famosissimo attore

Al Corriere della Sera, Mariagrazia Cucinotta ha raccontato di aver detto no ad un famosissimo attore: chi è il volto amato del cinema

Il suo esordio è avvenuto negli anni 90, quando insieme a Massimo Boldi e Vittorio De sica ha debuttato nel cinepanettone ‘Vacanze di Natale ’90’. Nella sua carriera la sue esperienze lavorative l’hanno condotta al successo. Mariagrazia Cucinotta è oggi un volto amatissimo e seguitissimo.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la splendida attrice si è raccontata. Ai microfoni del Corriere ha raccontato alcune delle esperienze che più hanno caratterizzato il suo percorso artistico ma non solo. Mariagrazia Cucinotta ha raccontato di aver detto no ad un attore famosissimo, una vera star del cinema: “Mi sarei sentita a disagio”. Di chi parliamo? Lo scopriamo subito!

Mariagrazia Cucinotta ed il no al famosissimo attore: “Mi sarei sentita a disagio e avrei rovinato tutto”

Il suo percorso lavorativo è stato un crescendo, con il suo talento e con la sua bellezza la splendida Mariagrazia Cucinotta ha raggiunto un enorme successo. Una bellezza naturale e prorompente che spesso in qualche occasione le ha causato però disagio non facendola sentire pienamente se stessa.

E’ quello che è successo quando all’attrice fu proposto di fare un film insieme ad Al Pacino e Kenau Reeves. Si trattava della pellicola ‘L’avvocato del Diavolo’. A Mariagrazia Cucinotta fu proposto di lavorare insieme, ma l’attrice dovette rifiutare la parte con l’attore.

“Ero tentata, un film con Al Pacino e Keanu Reeves, no, dico, Keanu Reeves, che quando lo vedi ammutolisci. Pensavo: e quando mi ricapita? Però nel copione c’era un nudo continuo e io con questo seno gigante mi sarei sentita a disagio e avrei rovinato tutto“, ha raccontato.

“Ho sempre avuto il complesso, a 13 anni ero già così, che vergogna. Non vedevo l’ora di ridurlo con un intervento, poi ci ho rinunciato, forse non avrei avuto lo stesso successo però non è mai stato bello. Troppo ingombrante, per nasconderlo ingobbivo le spalle“, ha continuato a raccontare l’attrice siciliana che ha poi aggiunto: “E poi è dura farsi prendere sul serio, nessuno ti guarda negli occhi. ‘Ah ma sei anche intelligente’, è una frase che ho sentito spesso“.

