Pamela Petrarolo, il selfie con la mamma lascia di stucco: somiglianza lampante!

La foto della nuova naufraga Pamela Petrarolo insieme alla sua mamma: non riuscirete a crederci, la somiglianza è pazzesca!

Con il suo arrivo durante la scorsa puntata, potrebbero rimescolarsi tutte le carte a L’Isola dei Famosi: la grintosa Pamela Petrarolo, appena sbarcata in Honduras insieme a Marco Maccarini, potrebbe dare filo da torcere ai concorrenti o quantomeno stravolgere parecchi dinamiche instaurate finora.

Chi la segue dai tempi di Non è la Rai, sa che il temperamento di Pamela è sempre rimasto solare e combattivo e dopo i primi giorni di ambientamento a Cayo Cochinos di sicuro la sua presenza si farà sentire. Nonostante fosse solo un’adolescente all’epoca, sul palco della storica trasmissione di Gianni Boncompagni si fece notare per talento ed energia, due qualità che le permisero di affermarsi come una delle colonne del programma.

Oggi, a 45 anni, Pamela ha deciso di rimettersi in gioco nel reality più faticoso della tv dopo aver preso parte nel 2006 a La Fattoria. Dopo essere stata un enfant prodige del canto pubblicando ben due album da solista negli anni di Non è la Rai, il suo terzo ed ultimo lavoro discografico risale al 2018. Ricordiamo infatti che, oltre a saper cantare e ballare piuttosto bene, la simpatica romana faceva divertire il pubblico anche con le imitazioni delle altre ragazze della trasmissione.

Pamela Petrarolo e sua mamma: impossibile non notare la somiglianza

Sul suo profilo Instagram, seguito fedelmente dalle migliaia di follower che in questi 27 anni non l’hanno mai dimenticata, si possono vedere tante foto insieme alle persone a lei più care. I suoi figli, il suo compagno, la sorella Romina e, naturalmente la mamma. Avete visto quanto si somigliano?

Tra i post che popolano l’account di Pamela, colpisce in particolar modo la foto con la mamma. Le due donne si somigliano davvero tanto nei lineamenti e nel sorriso. Anche il colore degli occhi, almeno in base a questa foto sembra identico! Molto attaccata alla famiglia ed ai propri affetti in generale, l’ex stellina degli anni ’90 ha una madre davvero molto bella, siete d’accordo?

Non perdetevi l’avventura di Pamela a L’Isola, potrebbe riservare parecchie emozioni!