Rocio Munoz Morales oggi è famosissima, ma sapete cosa faceva prima del successo? Non lo avreste mai detto

Bellissima e famosissima ma sapete cosa faceva Rocio Munoz Morales prima del successo? Non lo avreste mai detto: il retroscena

Classe ’88, la bellissima Rocio Munoz Morales è un personaggio oggi amatissimo dal pubblico italiano e non solo. Nata a Madrid, è poi giunta in Italia dove ha raggiunto il successo ed ha trovato l’amore della sua vita.

La bellissima attrice spagnola è oggi un volto seguito ed amatissimo nel mondo dello spettacolo. E’ la compagna di Raoul Bova ed insieme hanno avuto due splendide bimbe. Sono una coppia molto affiatata sia nel privato che sul set. Stasera la bellissima coppia debutterà insieme in una nuova fiction televisiva, Giustizia per Tutti, che vede l’attrice spagnola recitare insieme al suo compagno Raoul Bova.

Ad oggi di Rocio Munoz Morales sappiamo tutto o quasi di quello che riguarda la sua carriera di attrice e personaggio televisivo. Ma c’è un dettaglio del suo passato di cui forse non tutti sono a conoscenza. Sapete cosa faceva Rocio Munoz Morales prima del successo in Italia? Il retroscena.

Rocio Munoz Morales prima del successo: il retroscena sul suo passato

La sua passione è sempre stata il ballo e di fatti negli anni in cui ha vissuto nella capitale spagnola, Rocio Munoz Morales ha esordito proprio come ballerina sul piccolo schermo divenendo uno dei volti di successo come coreografa nella versione spagnola di Ballando con le stelle, Miran Quién Baila! Prima del successo in Italia infatti Rocio si è dedicata al ballo oltre che al lavoro come modella. La passione per la danza l’ha portata ad intraprendere diversi progetti, fra questi quello di partire, nel 2006, per un tour mondiale insieme al cantante Julio Iglesias.

Ancor prima però di intraprendere la carriera da ballerina e di partire per il tour, Rocio si era dedicata agli studi di giornalismo. La passione per la danza però l’ha travolta, per cui non sappiamo se alla fine abbia portato a termine gli studi. Quello che sappiamo però è che oggi è una splendida attrice che ha raggiunto un enorme successo!

E voi conoscevate questo retroscena?