Rossella Brescia è una ballerina e una conduttrice affermatissima ma sapete che cosa ha studiato?

I primi passi di Rossella Brescia nel mondo dello spettacolo risalgono alla sua giovinezza esattamente al concorso di bellezza Miss Italia. Dopo il conseguimento del diploma non tardano ad arrivare nuove esperienze lavorative. Il talento ha sempre accompagnato Rossella, ballerina e insegnante di danza dalle doti innate si è affermata negli anni come conduttrice televisiva e radiofonica.

Oggi vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha lavorato in numerosi programmi televisivi come ballerina ma anche come inviata, insegnante di danza, giurata, coach, opinionista. Lavora in radio dal 2006 e ha recitato al cinema e in televisione. E proprio a tal proposito questa sera, 18 maggio, la vedremo sul piccolo schermo nella miniserie Giustizia per tutti, dove recita con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. In questi anni la conduttrice ha anche realizzato uno dei suoi sogni, aprire una scuola di danza nella sua città natale, a Martina Franca. Ma che cosa ha studiato prima ancora di essere travolta dal successo?

Rossella Brescia, maestra di danza e affermata conduttrice: sapete che cosa ha studiato?

Ha aperto una scuola di danza nel suo paese natale, a Martina Franca. Rossella Brescia in una vecchia intervista rilasciata a gpmagazine ha confessato che è sempre stato uno dei suoi sogni aprire una scuola nel suo paese d’origine. “E’ sempre stato nei miei sogni perchè per studiare danza in modo serio ero costretta a spostarmi da Martina Franca con i mezzi che ci impiegavamo una vita per arrivare a destinazione in città come Bari”.

Ha lavorato come ballerina, oggi è un’insegnante di danza e si è affermata nel corso della sua lunga carriera come attrice e come conduttrice televisiva e radiofonica. Ma i suoi esordi devono essere allacciati al concorso Miss Italia, dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Subito dopo il conseguimento del diploma non tardano ad arrivare le prime esperienze lavorative. Ma prima di diventare nota sapete che cosa ha studiato la conduttrice?

Rossella Brescia dopo aver conseguito la maturità classica si è diplomata con il massimo punteggio all’Accademia nazionale di danza a Roma. Dopo le prime soddisfazioni non si è più fermata e oggi vanta un curriculum ricchissimo.