Soleil, colpo di scena: spuntano le immagini social con un ex gieffino

Soleil Sorge è apparsa in alcune immagini sui social dove la si vede in vacanza con un ex gieffino: si tratta proprio di lui!

Dopo l’intensa avventura al GF Vip 6, Soleil Sorge continua a tenere banco sia in tv che sul web. All’interno della casa più spiata d’Italia, la bionda influencer è stata decisamente tra i protagonisti assoluti della maggior parte delle dinamiche amorose e non. Chi la seguiva già durante il suo percorso di corteggiatrice a Uomini e Donne non sarà rimasto stupito dalla sua personalità spiccata che le ha permesso di lasciare il segno anche nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Uscita dalla casa, Soleil ha poi avuto l’opportunità di vivere l’esperienza di giudice de La Pupa e il Secchione Show al fianco di Antonella Elia e Federico Fashion Style. Insomma, la sua carriera televisiva per il momento sembra procedere, ma fra i vari impegni la bella italo americana ha avuto modo di ritagliarsi anche un piccolo spazio per una breve vacanza.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che nelle immagini social apparse in questi giorni la si vede in compagni di altri ex volti del GF Vip tra cui spicca uno in particolare. Si tratta di qualcuno con cui Soleil aveva instaurato un feeling particolare tra le mura di Cinecittà e ora questo viaggio insieme ha dato origine ad alcune ipotesi da parte dei fan.

Soleil Sorge sui social in vacanza con un ex gieffino: l’influencer sorprende tutti

Oltre alla ‘chimica artistica’ con Alex Belli che ha monopolizzato i primi mesi della sesta edizione del programma, i telespettatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notare l’intesa creatasi con un altro coinquilino.

Stiamo parlando di Gianluca Costantino, 34enne modello e personal trainer originario di Napoli che varcò la porta rossa insieme ad Antonio Medugno a gioco già iniziato. Purtroppo la sua permanenza nella casa fu piuttosto breve, ma a Novella 2000 confessò di avere intenzione di approfondire la conoscenza con la Sorge fuori dal programma.

E pare proprio che abbia mantenuto la parola visto che, come mostrano le storie pubblicate in questi giorni da Sophie Codegoni, Soleil e Gianluca sono stati a Formentera con lei e Alessandro Basciano. Ovviamente, è troppo presto per affermare che tra i due ci sia del tenero perché potrebbe trattarsi di una semplice vacanza tra amici, ma è anche normale che questo ‘colpo di scena’ abbia scatenato la fantasia di alcuni fan.

Staremo a vedere! A voi piacerebbero Soleil e Gianluca come coppia?