Stefano De Martino, sta per succedere di nuovo: i fan sono pazzi di gioia

Non stiamo nella pelle ed i fan sono pazzi di gioia! Splendida notizia per l’ex ballerino: Stefano De Martino ci stupisce così!

E’ terminata l’esperienza che lo ha visto vestire i panni di giudice al Serale di Amici insieme all’ex allievo Stash e ad Emanuele Filiberto. Domenica 15 Maggio si è tenuta l’ultima puntata, la finalissima, e così Stefano De Martino ha lasciato il ruolo di giudice dell’amato talent. Lo rivedremo il prossimo anno in questi panni? Al momento non lo sappiamo ma possiamo invece darvi un’altra splendida notizia!

L’ex allievo del talent ha scoperto le sue doti da conduttore televisivo e le ha messe in pratica. Nel corso di questi anni è entrato in casa Rai, divenendo uno dei conduttori più seguiti. Made in Sud, Stasera tutto è Possibile e Bar Stella sono stati i ‘palcoscenici’ che hanno visto trionfare il bel napoletano.

Ora ci domandiamo, l’esperienza ad Amici come giudice è terminata, ci sono nuovi progetti lavorativi pronti ad andare in porto per Stefano De Martino? La splendida notizia lascia tutti senza parole: i fan sono pazzi di gioia!

Stefano De Martino, la splendida notizia che tutti aspettavano

Si è scoperto un vero portento nei panni di conduttore, questo ruolo calza per lui proprio a pennello e proprio per questo motivo, Stefano De Martino non vede l’ora di ritornare sui nostri schermi pronto ad una nuova conduzione. Torna proprio in casa Rai e secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, l’ex ballerino si cimenterà nel ruolo di conduttore insieme ad Andrea Delogu.

Quale progetto vedrebbe coinvolti i colleghi? Si tratterebbe dalla conduzione di un programma musicale, che sarebbe simile al Festivalbar. Lo show dovrebbe arrivare su Rai 2, ma al momento non è stata data una conferma ufficiale e non è noto a quando sarebbe il grande evento. Se così fosse però i fan dell’ex conduttore e ballerino sarebbero pazzi di gioia!

Restiamo quindi in attesa di nuovi aggiornamenti!