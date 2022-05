La sua presenza a Uomini e donne non è sfuggita, ma avete mai visto i figli di Catia? Splendidi come lei

La presenza di Catia non è assolutamente passata inosservata nel parterre di Uomini e donne, ma avete mai visto i suoi figli?

Oltre ai diversi tronisti che si sono alternati in questa edizione, Uomini e donne ha previsto la partecipazione di tantissimi volti nuovi nel suo parterre femminile e maschile. È davvero impossibile non aver notato la simpaticissima Pinuccia, di cui abbiamo scoperto il lavoro del passato, o la spumeggiante Catia.

Entrata a far parte del cast di Uomini e Donne verso gli ultimi mesi del programma, la simpaticissima Catia si è facilmente contraddistinta da tutte le altre sue compagne di viaggio. Non solo al pubblico italiano non è passata inosservata per la somiglianza impressionante con sua sorella, che tra l’altro conosciamo benissimo, ma anche per il suo carattere forte e determinato. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? È di nostra conoscenza il suo lavoro, ma voi ad esempio avete mai visto i suoi figli? Spulciando il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto in loro compagnia. Cosa sappiamo sul loro conto.

Avete mai visto i figli di Catia, dama di Uomini e donne?

Seppure sia nel famoso programma di Maria De Filippi per trovare l’amore, si sa davvero pochissimo sulla vita privata di Catia! Oltre a conoscere chi è sua sorella e il suo lavoro, però, vi abbiamo raccontato una drammatica parentesi del suo passato. Nonostante questo, però, siamo andati ugualmente a spulciare un po’ il suo canale Instagram ed oltre a rintracciare scatti che ce la mostrano in tutta la sua bellezza, non abbiamo potuto fare altro che notare uno scatto in compagnia dei suoi figli.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Catia Franchi abbia due figli: Naomi, giovane ragazza che lavora insieme a sua madre, e Milos. Anche su di loro, purtroppo, sappiamo davvero poco e niente. Quello che, però, non si può fare a meno di notare in questo scatto in compagnia della loro madre è la loro bellezza. Eccoli qui:

Un ritratto di famiglia davvero dolcissimo, non credete?