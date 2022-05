Anticipazioni Don Matteo di Martedì 26 Maggio: colpo di scena davvero choc, spunta fuori una verità davvero sconvolgente.

Ci stiamo avvicinando alle batture d’arresto di questa tredicesima puntata di Don Matteo, ma le ultime puntate che ci attendono sono davvero imperdibile. Fino a qualche istante fa, è andata in onda l’ottava puntata dell’amata fiction, che ci ha regalato un colpo di scena choc. Quello che, però, succederà Martedì 26 Maggio sarà ancora più sconvolgente. Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

Giovedì 29 Maggio, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, andrà in onda la decima ed ultima puntata di Don Matteo. Prima del finale di stagione, che siamo certi che sarà davvero sconvolgente, ci attende un nono appuntamento davvero clamoroso. Stando a quanto si apprende delle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che Don Massimo avrà completamente gli occhi puntati addosso e che salterà fuori una verità davvero sconvolgente. Pronti a sapere qualche cosa in più?

Don Matteo, anticipazioni del 26 Maggio: verità choc, davvero impensabile!

Se avete reputato la puntata di Don Matteo di questa sera davvero imperdibile, sappiate che quella del 26 Maggio lo sarà ancora di più. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che verrà a galla una verità che lascerà tutti sconvolti. Al momento, non ne abbiamo tantissime informazioni, ma siamo certi che sarà pazzesca. Procediamo con ordine.

Partiamo subito con Don Massimo! A quanto pare, sembrerebbe che nel corso delle due ultime puntate di Don Matteo, il novizio sarà al centro di alcune indagini iniziate da Cecchini. Cosa nasconde, quindi, il nuovo parroco di Spoleto? Al momento, è ancora tutto avvolto in un alone di mistero. Però, da come si può chiaramente comprendere, il buon Cecchino sarà costretto ad indagare sul passato di Don Massimo, portando a galla una verità choc. A quanto pare, infatti, lui e Don Matteo sono legati. Non sappiamo ancora da cosa, ma a quanto pare sembrerebbe che i due parroci si conoscano.

Nel frattempo, occhi puntati anche su Marco e Valentina. I due, dopo alcune titubanze iniziali, sembrerebbe che vadano molto d’accordo.

Grande successo per Raoul Bova

Ha indossato i panni del parroco per la prima volta, eppure Raoul Bova si è riuscito a calare alla grande. I risultati ottenuti, infatti, ce ne danno ampia conferma. Qualche ora fa, vi abbiamo raccontato una notizia sensazionale. E che fa felici tutti.

State seguendo Don Matteo 13?