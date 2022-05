Beautiful anticipazioni: l’amatissimo personaggio non è morto? Ipotesi shock; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai. È questo il segreto del grande successo della soap, che da ben 35 anni tiene incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo. E, ben presto, potrebbe accadere qualcosa di davvero shockante.

Come sappiamo, tra le puntate americane e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Ma le anticipazioni trapelano e quello che sta accadendo vi lascerà senza parole. Un personaggio che ha perso la vita potrebbe “tornare”! Scopriamo i dettagli di questa ipotesi davvero sconvolgente.

Beautiful anticipazioni americane: l’amatissimo personaggio potrebbe non essere morto davvero…

In Beautiful, si sa, può accadere di tutto… anche risorgere! Ricordate quante volte è magicamente tornata a Los Angeles l’amatissima Taylor? Ebbene, qualcosa del genere potrebbe presto succedere di nuovo. Ma andiamo con ordine!

Il telespettatori italiano non lo hanno ancora visto, ma purtroppo già sappiamo che il dottor Finn morirà! Il marito di Steffy perderà la vita dopo essere stato sparato da Sheila Carter, che altri non è che la sua madre biologica. La donna ucciderà Finn per errore, essendo intenzionata a colpire Steffy. La scomparsa di Finn sarà un duro colpo per tutti: una vera e propria tragedia. Ma è qui che arriva l’ipotesi shock: e se il medico fosse ancora vivo?

Il dubbio si è insinuato nei telespettatori in seguito ad alcune frasi di Li, la mamma adottiva del dottore. La donna pronuncia delle parole alquanto ambigue, che hanno insospettito i fan. Nel parlare con Sheila, Li le dice che si sta prendendo cura del figlio, come se questo fosse ancora vivo! Ricordiamo che la donna è un medico: se stesse curando di nascosto Finn? Il corpo del medico, inoltre, non è stato mai mostrato: l’ultima volta che è apparso in scena risale al momento della sparatoria.

Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma una serie di indizi che fanno sperare i fan, super dispiaciuti per la morte di Finn. Che il personaggio possa davvero tornare con un clamoroso colpo di scena? Non ci resta che attendere ulteriori news!