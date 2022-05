In Giustizia Per tutti interpreta Fabio, il migliore amico del protagonista: scopriamo qualcosa in più sull’attore Elia Moutamid.

La miniserie televisiva Giustizia per tutti ha esordito su canale 5 il 18 maggio. Protagonisti sono Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. L’attore veste i panni di Roberto Beltrami, un uomo che accusato ingiustamente di aver ucciso sua moglie Beatrice sconta 10 anni di carcere.

Una volta uscito vuole dimostrare la sua innocenza e qui entra in gioco l’avvocatessa Victoria, interpretata da Rocio. Nel cast della serie c’è anche Elia Moutamid. L’attore interpreta Fabio, il migliore amico del protagonista. E’ l’unico che ha sempre creduto nella sua innocenza, nonostante la condanna. Il suo locale diventa il quartier generale di Roberto e successivamente sarà proprio quest’ultimo a difendere Fabio dall’accusa di femminicidio. Ma scopriamo qualcosa in più sull’attore Elia Moutamid.

Chi è Elia Moutamid, interpreta Fabio nella miniserie Giustizia per tutti

Elia Moutamid è l’attore che nella miniserie di canale 5 Giustizia per tutti interpreta Fabio, il migliore amico del protagonista Roberto. Nonostante la condanna è l’unico che crede nella sua innocenza. Lo sostiene e verrà a sua volta aiutato a difendersi quando sarà proprio Fabio ad essere accusato di femminicidio.

Mountamid è un regista pluripremiato ed è un attore. E’ nato a Fès e cresciuto a Rovato. Ha cominciato a girare vari cortometraggi con i quali partecipa a numerosi film Festival nazionali e internazionali. Il suo primo cortometraggio è stato realizzato nel 2007. Nel ruolo di regista è stato apprezzato anche all’estero, per i suoi documentari ‘Talien’ e ‘Kufid’. Negli ultimi anni ha spiccato il volo anche la sua carriera di attore. Ha esordito al cinema in ‘Nour’ affiancando Sergio Castellitto. Sul piccolo schermo ha invece esordito grazie alla serie di Amazon Prime ‘Before Pintus’. Adesso è pronto a sorprenderci nei panni del migliore amico di Roberto in Giustizia per tutti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elia è sposato con l’attrice di teatro Valeria Battaini.

La prima puntata di Giustizia per tutti è andata in onda mercoledì 18 maggio e nella prossima ci saranno nuovi colpi di scena. Abbiamo visto che Roberto, interpretato da Raoul Bova è uscito dal carcere, adesso vuole giustizia: voi avete seguito la serie?