Chi è la moglie di Alessandro Gassman, madre di suo figlio Leo

Alessandro Gassman è un attore amatissimo e padre del cantante Leo, avuto con la moglie Sabrina: scopriamo qualcosa in più su di lei!

Lo scorso autunno Alessandro Gassman ha di nuovo stregato il pubblico di Rai1 calandosi nel ruolo di protagonista della fiction Un professore, ma questo è stato solo un ulteriore conferma del talento che lo ha reso uno degli attori più apprezzati in Italia. Figlio del grande Vittorio Gassman, l’arte sembra essere proprio nel DNA di famiglia: suo figlio Leo, di cui si è parlato in queste ultime settimane per il bellissimo gesto compiuto nei confronti di una donna in difficoltà, ha iniziato una promettente carriera da cantante.

Il ragazzo ha partecipato a X Factor nel 2018 nella categoria Under Uomini ed ha vinto Sanremo Giovani nel 2020, ricordate? Il famoso papà però non è l’unico da cui ha ereditato la passione per l’arte. Anche sua madre è un’attrice: si tratta di Sabrina Knaflitz, sposata con Alessandro dal lontano 1998.

I due sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo: “Tutto ciò che sono lo devo a lei. Lei che si occupa del ragazzo, della casa, lei che gestisce il mio lavoro”, ha raccontato l’attore in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Un legame fatto di affetto, ma anche di stima: “E’ una donna che vale e non sgomita per stare in primo piano”.

Scopriamo allora qualcosa in più su Sabrina, sulle sue origini e sul suo lavoro!

Alessandro Gassman, conoscete sua moglie? E’ accanto a lui da tanti anni

Sabrina è nata a Roma ma le sue origini sono per metà austriache da parte di padre. Ha 53 anni, è laureata in Lettere e oltre all’italiano parla tedesco, inglese e francese. Nonostante sia molto riservata e non abbia account social, la Knaflitz è un’attrice come suo marito.

E badate bene, ha recitato in film davvero molto famosi: solo per citarne alcuni, possiamo ricordare I Picari di Mario Monicelli (1988) e I Laureati di Leonardo Pieraccioni (1995). Per vent’anni è stata lontana dai set e l’ultima pellicola in cui è apparsa è Destini, girato nel 2019.

Dite la verità: Alessandro e Sabrina sono il ritratto dell’amore!