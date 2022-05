Cristina Chiabotto è follemente innamorata di suo marito Marco, ma sapete lui chi è esattamente? Non tutti sanno di che cosa si occupa.

Può finalmente dire di aver trovato l’amore con la “a” maiuscola, Cristina Chiabotto. Dopo la fine della sua decennale relazione con Fabio Fulco, anche lui pronto a convolare a nozze, l’ex Miss Italia ha iniziato una splendida storia d’amore con il suo Marco, arrivando a sposarlo nel 2019.

Cristina Chiabotto è davvero al settimo cielo! Convolata a nozze con Marco nel 2019 – il loro primo incontro è avvenuto nel 2018 – e divenuta mamma della piccola Luce Maria il 7 Maggio del 2021, l’ex Miss Italia può di essere riuscita a realizzare il sogno che ciascun donna ha: avere una famiglia tutta sua! In ciascuna foto che condivide sul suo canale Instagram, la bella Chiabotto sfoggia un sorriso smagliante proprio a dimostrazione del fatto che la sua vita, ad oggi, è piena d’amore. Cosa sappiamo, però, su suo marito? Chi è l’uomo che le ha fatto tornare a batter il suo cuore? Come dicevamo, lui si chiama Marco Roscio: sapete che lavoro fa? Non tutti lo immaginano.

Che lavoro fa Marco Roscio, il marito di Cristina Chiabotto

Uscire da una relazione abbastanza lunga, non è assolutamente cosa da niente. Cristina Chiabotto, invece, ce l’ha fatta. E questo, senza alcun dubbio, non solo è merito suo e della sua forza, ma anche del suo attuale marito Marco. I due, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che si siano conosciuti qualche tempo dopo la chiusura della sua relazione con Fabio Fulco e che da quel momento non si sono mai più lasciati. Nel 2019, infatti, sono convolati a nozze in Piemonte, città d’origine di entrambi. E nel 2021, infine, sono diventati genitori per la prima volta. Cosa sappiamo, però, sul suo conto?

Le informazioni che abbiamo a disposizione su Marco Roscio sono minime. Seppure attivissimo su Instagram, il marito di Cristina Chiabotto preferisce condividere scatti in compagnia della sua bellissima moglie. Sul web, però, si legge che ha conseguito la laurea in Economia aziendale. E che attualmente sia generale manager di una rinomata carteria.

Non c’è che dire: sono splendidi!