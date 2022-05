Da La pupa e il secchione a L’isola dei famosi: ricordate dove avevamo già visto Maria Laura?

Maria Laura De Vitis ha trionfato a La pupa e il secchione ed è subito dopo arrivata in Honduras a L’Isola dei famosi: ma ricordate dove l’avevamo già vista?

Maria Laura De Vitis è sbarcata in Honduras come nuova concorrente. Dopo l’esperienza a La pupa e il secchione è incominciata per lei subito questa nuova avventura. Nel programma condotto da Barbara d’Urso ha trionfato insieme ad Edoardo Baietti.

Negli anni passati si è trovata al centro del gossip per la sua relazione con il giornalista Paolo Brosio. Questo rapporto fece molto discutere per la differenza di età, circa 42 anni. In molti infatti parlavano di una finta storia d’amore e che in realtà non stavano davvero insieme. Voci che loro hanno sempre smentito. La rottura è avvenuta nei primi mesi del 2021. La naufraga è diventata nota in questi anni non solo per la relazione con il giornalista ma anche per aver preso parte a diversi programmi televisivi. Prima de La pupa e il secchione, ricordate dove l’abbiamo vista?

Ha trionfato a La pupa e il secchione, edizione condotta da Barbara D’Urso. Maria Laura De Vitis da un’esperienza è passata ad un’altra nel giro di pochi giorni. Infatti è stata scelta come nuova concorrente de L’Isola dei famosi.

In Honduras si sta già facendo notare per il suo avvicinamento ad Alessandro, non ben visto da mamma Carmen. Negli ultimi giorni però sembrerebbe che il giovane abbia deciso di allontanarsi da lei e quindi tra i due non sembra esserci un futuro. La nuova naufraga è nota per aver preso parte a diverse trasmissioni e non parliamo de La pupa e il secchione: ricordate in quale famoso programma l’abbiamo vista?

Maria Laura partecipò nel 2020 a Primo appuntamento, format condotto da Flavio Montrucchio e in onda su Real Time. Si trovò all’appuntamento al buio con uno youtuber ma non nacque nessun interesse e la conoscenza non proseguì. Non solo, ha anche partecipato ad una puntata di Ciao Darwin nel 2019. Era nella squadra dei ‘Belli’, nella puntata in cui si sfidavano contro i ‘Brutti’. Voi la ricordate in questi programmi?