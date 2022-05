Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi: cos’è successo poco prima del ‘sì’

Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente sposi: sapete cos’è successo poco prima del “si”? Racconto da pelle d’oca: i dettagli.

Finalmente sposi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Dopo aver svelato la data delle nozze nello studio di Verissimo e spiegato perché hanno scelto proprio questo giorno, il 13 Maggio l’amatissima coppia si è detta “si”.

Si sarebbero dovuti sposare nel 2020, ma l’arrivo della pandemia da Coronavirus – così come a tantissime altre persone – ha rinviato il loro matrimonio. Il 13 Maggio 2021, infatti, la coppia si è unita in matrimonio con rito civile. Esattamente un anno dopo, invece, il rito religioso nella casa di Dio. Un evento grandioso, da come si può chiaramente comprendere. E che Filippo e Giorgia hanno voluto festeggiare in una villa sul Lago di Como con tutti i loro familiari ed amici. A raccontar ogni cosa nel dettaglio, sono stati proprio i diretti interessati al settimanale Chi. A partire dall’emozione provata per gli attimi vissuti la notte prima del si fino al racconto del sentimento che li lega, Giorgia e Filippo si sono ampiamente raccontati. L’ha fatto soprattutto l’ex nuotatore, che al giornale diretto da Alfonso Signorini ha anche spiegato cos’è successo poca prima del fatidico “si, lo voglio”.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sposi: è successo prima del si, che emozione!

Convolare a nozze è un’emozione davvero indescrivibile. Lo sa bene un’amatissima coppia di Uomini e donne, che è in procinto di compiere il grande passo nei prossimi giorni, ma possono darcene la conferma Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Il 13 Maggio scorso la coppia si è detta “si” dinanzi a tutti i loro familiari, parenti ed amici. “Condividere la nostra felicità con le persone che amiamo, non ha prezzo”, ha spiegato l’ex nuotatore al settimanale “Chi”.

Al giornale diretto da Alfonso Signorini, però, il buon Magnini è stato un vero e proprio fiume. Non solo, infatti, ha raccontato quanto Giorgia Palmas l’abbia salvato da un momento difficilissimo della sua vita, ma anche quanto il giorno delle nozze lo abbia fatto sentire “piccolo, nudo, avvolto nell’amore”. Poco prima del si, infatti, Filippo ha raccontato di essere crollato e di aver pianto. Una reazione più che normale, com’è giusto che sia, e che racchiude un turbinìo di emozioni.

Tanti auguri ai freschi sposi, Filippo Magnini e Giorgia Palmas.