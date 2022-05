Guliz in Daydreamer ha conquistato con la sua simpatia: oggi l’attrice si mostra con un nuovo look

In Daydreamer Guliz ha conquistato i telespettatori con la sua simpatia: ecco com’è oggi l’attrice lontano dalle vesti del personaggio della serie.

Abbiamo seguito per circa un anno le avventure della serie televisiva Daydreamer-Le ali del sogno. Il 28 maggio del 2021 è andata in onda l’ultima puntata che ci ha lasciato con un bellissimo lieto fine.

La storia d’amore tra Sanem e Can Divit ha tenuto incollati davanti alla televisione i telespettatori. Tra menzogne, bugie, addii e saluti, alla fine l’amore ha trionfato. Il fotografo ha chiesto all’amata di sposarlo e dopo il matrimonio hanno allargato la famiglia con la nascita di tre meravigliosi figli. Abbiamo amato tutti i personaggi della serie, dal primo all’ultimo, alcuni ci hanno lasciato prima del previsto, altri sono giunti a metà percorso e altri ancora abbiamo avuto il piacere di seguirli dall’inizio alla fine. Tra i tanti personaggi che ci hanno lasciato qualcosa non possiamo non citare Guliz, personaggio che vediamo in foto. E’ la segretaria dell’azienda ed ha un legame speciale un po’ con tutti. Esuberante e simpatica ad un certo punto della storia inizia a provare dei sentimenti nei confronti di Muzzafer. Vivace e colorita l’abbiamo seguita così in Daydreamer, ma avete visto com’è oggi l’attrice?

Guliz in Daydreamer: tra il personaggio interpretato nella serie e l’attrice notate qualche differenza?

Guliz è un personaggio di Daydreamer-Le Ali del sogno che abbiamo seguito nella serie dal primo episodio fino al 39esimo quando lascia l’azienda per andare a lavorare in Nuova Guinea. Lavora come assistente di Aziz, il padre di Can e di Emre e quando il proprietario dell’azienda si allontana, continua a lavorare per i figli.

Ad un certo punto della storia inizia a provare dei sentimenti per Muzzafer, personaggio che ricordiamo inizialmente prova un interesse per Sanem, tanto da chiederle di sposarlo. Guliz è un personaggio molto esuberante e vivace anche nel modo di vestire, molto colorito: ma com’è a distanza di più di un anno l’attrice?

Ecco Sibel Sisman in uno scatto social pubblicato sul suo canale instagram che risulta molto seguito. Naturalmente lo stile è diverso da Guliz, molto più semplice. Guardando la foto c’è un dettaglio che notiamo subito, avete visto? Sembrerebbe che l’attrice abbia fatto un bel taglio ai capelli e oggi sono più corti e anche di poco l’acconciatura è diversa. Per il resto notate differenze? Sibel grazie al ruolo di Guliz in Daydreamer è diventata nota non solo in Italia ma anche in altri paesi dove la serie è stata trasmessa. E a voi è piaciuta?