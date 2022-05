Incredibile, l’attore aspetta il suo ottavo figlio: “Sto considerando la vasectomia”

Incredibile, il famoso attore e conduttore aspetta il suo ottavo figlio: “Sto considerando la vasectomia”; il racconto.

Manca sempre meno alla nascita del bebé: si tratta di un maschietto, come la coppia ha rivelato in una magnifico party al termine di gennaio. Un maschietto che sarà il figlio numero otto per il famoso attore e conduttore.

“Non voglio ripopolare completamente il pianeta Terra“, ha dichiarato scherzando. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia!

L’attore e conduttore aspetta il suo ottavo figlio: ” Trovo uno scopo nei miei figli”

“Non so se l’avrei progettato in questo modo, ma quando sei benedetto con il dono di un bambino, io che ne ho passate tante, trovo conforto e pace. Trovo uno scopo nei miei figli, per questo va bene”. Con queste parole, a E!News, Nick Cannon parla dell’ottavo figlio che sta per accogliere. Il famoso attore e conduttore è in attesa del suo primo figlio con l’attuale compagna Bre Tiesi, più bella che mai con il pancione.

“Sto considerando la vasectomia, non sto cercando di popolare completamente la Terra, ma non vedo l’ora di prendermi cura e amare tutti i bambini che ho attualmente”, ha aggiunto Cannon, che si prepara ad accogliere il suo ottavo figlio. In realtà, purtroppo, i bambini sono sette perché Zied, il settimo figlio nato dalla relazione con Alyssa Scott, è mancato a soli 5 mesi, a causa di un tumore al cervello.

I primi figli di Nick, i gemelli Moroccan Scott e Monroe sono nati nel 2011, dal matrimonio con Mariah Carey; Golden e Powerful, nati nel 2017 e 2020, sono figli di Nick e della modella Brittany Bell. Nel 2021, dalla storia con la dj Abbey De La Rosa, sono venuti alla luce i gemelli Zion e Zillon.

Quello in arrivo sarà, come abbiamo detto, il primo figlio per Nick Cannon e Bre Tiesi: quest’ultima, modella super richiesta, è stata sposata con il giocatore di football Jhonny Manziel. Che dire, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a questa meravigliosa coppia!