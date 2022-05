Lulù Selassiè, il gesto di Manuel Bortuzzo lascia tutti di stucco: c’entra Silvia Toffanin

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo fanno ancora chiacchierare: il gesto di lui adesso lascia tutti di stucco, c’entra Silvia Toffanin.

Non si fa altro che parlare di loro! E recentemente anche Alfonso Signorini ha espresso la sua opinione in merito! Seppure sembrassero parecchio uniti dopo la fine del GF Vip, Manuel e Lulù si sono detti addio per sempre.

A distanza di qualche mese dalla fine del GF Vip, a porre fine alla relazione che ha fatto sognare ed innamorare milioni di italiani è stato proprio il giovane Bortuzzo. Era il 25 Aprile scorso quando Manuel, con un comunicato, annunciava la fine della sua storia d’amore. Da quel momento, è successo di tutto. Lulù, infatti, ha “accusato” la presenza di terze persone nel loro fidanzamento, mentre l’ex gieffino ha rivelato di essersi resi conto che la principessa non faceva per lui. Dov’è la verità? Questo è tutto da vedere! In queste ultime ore, però, Manuel ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti di stucco. Siamo qui a raccontarvi ogni cosa, ma vi anticipiamo che c’entra anche Silvia Toffanin.

Lulù e Manuel, il gesto di lui spiazza tutti: c’entra Silvia Toffanin, cos’è successo

Soltanto qualche settimana fa, Manuel Bortuzzo è stato ospite di Silvia Toffanin per spiegare cosa l’ha spinto a dire addio alla giovane Selassiè. E, subito dopo aver raccontato la sua verità, anche Lulù ha avuto la possibilità di dire la sua e raccontare tutto quello che è successo tra loro. Quanto accaduto in queste ultime ore, però, ha davvero dell’impensabile. Sembrerebbe, infatti, che il giovane Manuel abbia compiuto un gesto nei confronti di Silvia Toffanin che ha lasciato tutti di stucco.

Non sappiamo cosa sia esattamente successo e cosa abbia spinto il buon Bortuzzo a prendere questa decisione, ma sembrerebbe proprio che Manuel non segua più l’account Instagram di Verissimo. Un gesto del tutto inaspettato, da come si può chiaramente comprendere. E che ha lasciato tutti senza parole.

Cosa ne pensate di questo gesto di Manuel? Soprattutto, secondo voi, cosa sta a significare?