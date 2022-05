“La pancia più bella che abbia mai avuto”: l’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta; ecco quando ha partecipato alla trasmissione.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Si tratte delle ultime per questa stagione: come sempre, infatti, la trasmissione andrà in vacanza nei mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre. Nasceranno nuovi amori prima dello stop? In attesa di scoprirlo c’è una bellissima notizia che riguarda un’ex protagonista del programma.

Una famosa ex corteggiatrice è in dolce attesa! Sui social si è mostrata col pancione, più raggiante che mai. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ecco i dettagli di questa dolcissima novità.

Uomini e Donne, l’amatissima corteggiatrice è incinta: la ricordate nel programma?

L’abbiamo conosciuta prima a Uomini e Donne, per poi vederla nei panni di tentatrice nella seconda edizione di Temptation Island. Di chi parliamo? Di Valeria Ancora, che a Uomini e Donne era tra le pretendenti di Andrea Cerioli. Tra loro non funzionò: fu la corteggiatrice ad autoeliminarsi dalla trasmissione, ma nello studio Valeria aveva instaurato un certo feeling con Salvatore Di Carlo, all’epoca corteggiatore di Teresa Cilia. La lite tra quest’ultima e Valeria fu accesissima! E Salvatore e Valeria si incontrarono anche a Temptation Island, dove lei era tentatrice e lui uno dei concorrenti, in coppia con Teresa. Eh si, un bel tuffo nel passato, ma, oggi, nella mente di Valeria c’è solo Daniele Raffaele, il suo compagno, che presto sarà papà!

Si, perché l’ex corteggiatrice e tentatrice è incinta e, come si evince dagli hashtag utilizzati nell’ultimo scatto condiviso su Instagram, è al settimo mese di gravidanza ed è in attesa di una femminuccia.

“La pancia più bella che abbia mai avuto”, ha scritto Valeria in un recente scatto condiviso sui social, dove mostra il suo pancione durante l’allenamento in palestra. Una gioia immensa per la coppia, alla quale non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore!