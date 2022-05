Raoul Bova, la notizia che stava aspettando è arrivata: festa grande per lui

Raoul Bova, è finalmente arrivata la notizia che stava aspettando da diverso tempo: festa grande per l’amato attore, cos’è successo.

Festa grande per Raoul Bova: è finalmente arrivata la notizia che l’attore romano aspettava da diverso tempo. Come può non esultare!

È decisamente l’attore del momento, Raoul Bova. Sul piccolo schermo con Don Matteo, di cui ci attende un’ottava puntata impressionante, e Giustizia per tutti, l’attore romano sta confermando ancora una volta la sua immensità. Nel corso della sua lunga carriera, il buon Bova ha avuto la possibilità di indossare diversi panni, ma in ciascuno di esso ci è calzato alla perfezione. Che sia il novizio di Spoleto, un uomo condannato ingiustamente per l’omicidio di sua moglie e molto altro ancora, il mitico Raoul è sempre stato capace di sorprendere i suoi ammiratori. È proprio per questo motivo che la splendida notizia arrivata non ci sorprende affatto! Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo esattamente?

Raoul Bova, splendida notizia: l’attore può stappare una bottiglia

“Sostituire” Terence Hill in Don Matteo non deve essere stata affatto una cosa semplice, eppure Raoul Bova ci è riuscito alla grande. Seppure abbia raccontato di essersi fatto aiutare per vestire perfettamente i panni di un parroco, l’attore romano si è riuscito a calare perfettamente nel ruolo di Don Massimo, incantando tutti. Certo, la mancanza del buon Hill la sentono in tantissimi, ma siamo sicuri che si tratta solo di tempo. D’altra parte, l’attore veneziano è stato uno dei protagonisti indiscussi della fiction per ben 13 anni! A proposito di Don Matteo, però, è arrivata una notizia che, senza alcun dubbio, avrà fatto impazzire di gioia Raoul Bova.

La settima puntata di Don Matteo, come ricorderete, è andata in onda Martedì 19 Maggio, anziché il 17. Ebbene. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che proprio questa puntata sia riuscita a conquistare quasi 6 milioni di spettatori con uno share pari al 30.6%. Un record impressionante, da come si può chiaramente. E che inorgoglisce l’attore romano, ma anche tutti coloro che lo amano.

Quando andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo?

Siamo quasi giunti alle battute d’arresto di questa tredicesima stagione di Don Matteo. Quando andrà in onda l’ultima puntata? Stasera, come raccontato, ci sarà l’ottava puntata della fiction. Martedì 24 e Giovedì 26 Maggio, invece, ci saranno le ultime due puntate.

Vi sta piacendo questo “Don Matteo” con Raoul Bova? Noi non ne possiamo fare affatto a meno!