Shaila Gatta mostra la trasformazione in un video: come cambia con il trucco

Shaila Gatta mostra la trasformazione in un video social, dal prima ovvero al naturale al dopo, con il trucco.

Abbiamo visto Shaila Gatta sul bancone di Striscia la Notizia dal 2017 fino al giugno del 2021 quando insieme a Mikaela Neaze Silva ha lasciato il tg satirico. Anche se, negli ultimi tempi, le due ex veline sono tornate per sostituire per qualche giorno le nuove veline, Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani perchè avevano avuto contatti con una persona che aveva contratto il Covid.

Prima di vedere Shaila a Striscia la Notizia l’avevamo seguita nel talent show Amici di Maria De Filippi. Infatti partecipa alla quattordicesima edizione e dopo questa esperienza fa il suo ingresso in vari corpi di ballo televisivi, prendendo parte come ballerina al Festival di Sanremo, a Ciao Darwin, a Tale e quale show. L’ex velina è una donna bellissima e soprattutto una grande professionista.

Seguitissima sui social ama interagire con i suoi follower e pubblica spesso video in cui parla dei suoi allenamenti ma anche di altro genere. In un vecchio post ha mostrato la sua trasformazione, come lei ha riportato in didascalia, dal prima, ovvero senza trucco, al dopo, con il make up.

Shaila Gatta prima e dopo il trucco: la ‘trasformazione’ in un video

E’ molto attiva sui social ed è proprio sul suo canale instagram che Shaila pubblica scatti bellissimi e in tutti sfoggia dei look pazzeschi. Interagisce tantissimo con i suoi follower che sono oltre 800 mila e in particolare nelle storie spesso risponde alle curiosità dei fan o parla con loro.

Da quanto possiamo vedere si tiene in forma praticando molto sport. Spesso infatti condivide dei video di natura sportiva in cui mostra gli esercizi che svolge o semplicemente spiega come trovare la giusta motivazione o offre consigli ma in tutti i post aggiunge quella vena di ironia che serve sempre e che piace molto ai suoi follower. In un vecchio post condiviso ha mostrato in un video la ‘trasformazione’ dal prima al dopo, ovvero mostrandosi al naturale e subito dopo con il trucco.

Questo è il prima: la ballerina appare senza make up, molto semplice e sfoggia una bellezza tutta al naturale.

Adesso è invece truccata e sul suo viso sono stati utilizzati colori molto accesi che tendono ad illuminarlo e accentuarne i tratti. Al naturale o con il make up Shaila Gatta è sempre meravigliosa!