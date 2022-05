Amici 21, cosa è accaduto tra Luigi Strangis e Carola dopo la vittoria

Dopo la finalissima di Amici 21 che ha decretato vincitore Luigi Strangis, cosa è successo fra lui e l’ex allieva Carola? Scopriamolo

La finale di Amici 21 che si è tenuta Domenica 15 Maggio si è conclusa con la meritatissima vittoria di Luigi Strangis. In questo percorso all’interno della scuola abbiamo potuto conoscere Luigi in diverse sfaccettature, ed alcuni lati del suo carattere che hanno fatto emergere la sua sensibilità.

Il percorso all’interno della scuola ha permesso al giovanissimo cantante di scoprire il grande talento che è in lui e di crescere anche da un punto di vista personale. Ma ad Amici sono nate amicizie ed in alcuni casi è anche sbocciato l’amore, come Serena ed Albe ad esempio oppure tra Sissy e Dario; e quanto invece a Luigi e Carola?

Nella puntata andata in onda il 16 Aprile, Carola ha dovuto lasciare la scuola di Amici dopo essere arrivata ai voti con Dario. La giovane ballerina però, prima di lasciare la scuola, ha voluto aprire il proprio cuore a Luigi. Ma non finisce qui perché proprio durante la sera della finale, dal suo canale Instagram, Carola non ha esitato un istante a mostrare l’estrema felicità nel vedere trionfare Luigi con la coppa da vincitore. Ad oggi quindi tutti si chiedono, come stanno le cose tra i due? Ecco cosa ha fatto sapere il cantante.

Amici 21, dopo la vittoria Luigi e Carola si sono visti?

Nello studio di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin nelle precedenti settimane c’è stata proprio Carola Puddu. La pupilla della maestra Celentano, avrebbe fatto sapere che le avrebbe fatto piacere risentire Luigi fuori dal talent. Sarà andata così?

Ai microfoni del Settimanale Chi, il vincitore di quest’ultima edizione di Amici si è raccontato e si è espresso anche in merito al rapporto con Carola. I due, fuori dalla scuola di Amici si sono sentiti, si sono visti? Ecco cosa ha fatto sapere Luigi:

“Con lei ci sentiamo e ci sentiremo. E’ una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica, la mia strada è questa ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo dai..” , queste sono state le parole del vincitore di Amici.