Anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Venerdì 20 Maggio: tutti i nodi vengono al pettine, prevediamo grosse scintille.

Manca poco più di un mese alla finale di questa sedicesima edizione de L’isola dei famosi, eppure l’adventure reality di Canale 5 non perde occasione di regalare al suo pubblico delle dirette imperdibili. Stasera, come consueto, ci sarà una nuova puntata condotta da Ilary Blasi, ma cosa accadrà?

Seppure siano passati pochissimi giorni dall’ultima diretta de L’Isola dei famosi, durante la quale Ilary Blasi è stata protagonista di un piccolissimo incidente, oggi Venerdì 20 Maggio si riuniranno nuovamente in Palapa per collegarsi con la padrona di casa. L’appuntamento è previsto a partire dalle ore 21:45 circa, ma siete curiosi di sapere cosa accadrà? Al momento, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Da come abbiamo potuto vedere da diversi fatti accaduti sulla spiaggia, possiamo dire che prevediamo delle grosse scintille. Ecco alcune anticipazioni.

Isola dei famosi del 20 Maggio, le anticipazioni della diciottesima puntata: prevediamo grosse scintille!

L’arrivo dei nuovi tre naufraghi, come era previsto, ha scombussolato tutti gli equilibri degli altri concorrenti. L’hanno fatto, in particolare, Gennaro Auletto, che non ha perso occasione di poter rivelare il suo interesse verso Estefania Bernal, ritornata single dopo Roger Balduino. E Luca Daffré, l’ex corteggiatore di Uomini e donne che sembrerebbe aver già particolarmente legato con Mercedesz Henger. Cosa accadrà, però, nella puntata di Venerdì 20 Maggio? Molto probabilmente, ci sarà un faccia a faccia tra la giovane figlia di Eva e i due fratelli Tavassi. Come ricorderete, Edoardo e Mercedesz erano molto vicini, ma adesso non solo hanno intrapreso due strade completamente differenti, ma sembrerebbe che la giovane Henger sia proiettata verso altro. Tutta questa situazione, quindi, ci spinge a pensare che stasera potrebbe essersi un ulteriore confronto tra loro.

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Come abbiamo potuto vedere nel daytime de L’isola dei famosi di Giovedì 19 Maggio, i due fratelli Tavassi sono stati i protagonisti di un litigio piuttosto animato. I due si saranno riappacificati nel frattempo oppure lo faranno stasera. Infine, scopriremo se Nick, Nicolas e Roger rientreranno in gioco; ci saranno nuove nomination e un nuovo eliminato.

Noi l’abbiamo nominata proprio così la puntata di stasera “tutti i nodi vengono al pettine”, siete d’accordo?