Ciro Immobile e sua moglie Jessica: “5+1”, l’annuncio fa esplodere di gioia i fan

Giunge dai social il meraviglioso annuncio che riguarda la famiglia di Ciro Immobile e sua moglie Jessica: i fan sono al settimo cielo!

L’amore tra Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena dura da più di dieci anni e risale ai tempi in cui entrambi erano davvero molto giovani. All’epoca, infatti, il calciatore originario di Torre Annunziata giocava nel Pescara e quando si conobbero per entrambi fu un vero colpo di fulmine.

Intervistata da Vanity Fair nel 2017, la bellissima abruzzese definì quell’incontro “uno tsunami che rade al suolo il passato”. E, in effetti, per seguire l’attaccante Jessica ha lasciato la sua terra e perfino gli studi universitari: “Di prima, non esiste quasi più niente. Ho lasciato l’università, la mia famiglia, le mie radici”.

Già al terzo appuntamento, il campione le disse: “Sarai la madre dei miei figli”, a dimostrazione del gran feeling che era nato tra loro. I due sono poi convolati a nozze il 23 maggio del 2014 nel paese natale della sposa, Bucchianico, presso il Santuario San Camillo de Lellis, ed hanno dato vita ad una splendida famiglia. La notizia arrivata nelle ultime ore ha reso felici tutti i loro fan, vediamo cos’è successo!

Ciro Immobile e la moglie danno ai fan un annuncio strepitoso: che gioia!

Nonostante la giovane età, l’attaccante della Lazio e la Melena sono già genitori di tre figli: Michela, Giorgia e Mattia nati rispettivamente nel 2013, nel 2015 e nel 2019. Amati dai tifosi (e non solo) per la loro semplicità e per i valori a cui sono legati, Ciro e Jessica sono seguitissimi sui social.

Proprio su Instagram hanno comunicato una notizia a dir poco meravigliosa: il calciatore e l’influencer hanno pubblicato un video dolcissimo per annunciare la quarta gravidanza di lei! Nelle immagini si vede la 31enne seduta insieme ai suoi tre figli e si sente la voce di Immobile che, sulle note di Give me love di Ed Sheeran, dice ai bambini: “Vi dobbiamo dire che dentro la pancia di mamma c’è un bimbo”. La reazione dei piccoli è davvero imperdibile: facce emozionate, sorrisi e baci sul ventre della mamma.

Inutile dire che il post ha scatenato una miriade di cuoricini e commenti di auguri. Per ora non si sa se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia e neanche quando dovrebbe venire al mondo.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli al riguardo, facciamo i nostri migliori auguri a questa bellissima famiglia!