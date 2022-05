Elisabetta Gregoraci, la notizia che tutti stavano aspettando: adesso può festeggiare

Elisabetta Gregoraci, la notizia che tutti stavano aspettando sull’amatissima showgirl: adesso può festeggiare.

È una delle showgirl e conduttrici più amate di sempre: Elisabetta Gregoraci non ha certo bisogno di presentazioni. Grazie alla partecipazione all’edizione numero cinque del Grande Fratello Vip, la bellissima calabrese ha conquistato un numero ancora maggiore di fan, che la seguono costantemente con grande affetto, soprattutto attraverso i social. Ebbene, i fan saranno felicissimi: è arrivata una bellissima notizia!

L’amatissima showgirl sta per tornate sul piccolo schermo! Curiosi di scoprire dove e quando la vedremo in scena? Ecco tutti i dettagli di questa splendida novità.

Splendida notizia per Elisabetta Gregoraci: ecco dove la vedremo in tv

Bellissima notizia per tutti i sostenitori di Elisabetta Gregoraci: la showgirl tornerà al timone di Battiti Live! Proprio così, l’ex gieffina condurrà il famoso evento musicale estivo per il sesto anno consecutivo. Ormai un appuntamento fisso per lei, quello con lo show musicale in onda su Italia Uno. A lanciare l’indiscrezione è VeroTv, che conferma la presenza di Elisabetta sul palco dell’evento, organizzato in collaborazione con Radio Norba e la Regione Puglia.

Nei mesi scorsi, la presenza di Elisabetta a Battiti sembrava essere in dubbio, ma finalmente è arrivata la splendida notizia: i fan non vedono l’ora di vederla sul palco dello show musicale più seguito dell’estate. Come sempre, durante le varie serate si esibiranno gli artisti più amati del momento, con quelli che sono o diventeranno i veri e proprio tormentoni del 2022.

Dopo l’esperienza nella casa del GF Vip, la Gregoraci è apparsa al fianco di Enrico Papi alla conduzione dell’ultima edizione di Scherzi a Parte, per poi prendersi una pausa per dedicarsi ad altri impegni. Ma, finalmente, tra pochi mesi potremo rivederla sul piccolo schermo!

Al momento non sappiamo chi la affiancherà sul palco di Battiti Live, ma non vediamo l’ora di saperne di più. Continuate a seguirci per tutte le news e gli aggiornamenti sull’imperdibile show musicale di questa estate. Quali saranno le canzoni più ascoltate di quest’anno?