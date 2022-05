Franco Battiato, chi è la sua unica erede: si chiama Grazia Cristina, cosa sappiamo di lei

Franco Battiato, chi è la sua unica erede: si chiama Grazia Cristina, cosa sappiamo della nipote dell’indimenticabile cantautore.

ll 18 maggio 2022, ad un anno dalla scomparsa di Franco Battiato, su Rai Uno è stato trasmesso Il Coraggio di essere Franco, un documentario interamente dedicato all’indimenticabile artista. Un documentario che ha ripercorso la vita e la carriera dal cantautore e che ha raccolto il racconto di diverse persone a lui care. Tra queste, anche Cristina Battiato.

Si tratta della nipote dell’artista siciliano e, a quanto pare, anche della sua unica erede. Ecco cosa sappiamo di lei.

Chi è Grazia Cristina Battiato, nipote dell’indimenticabile Franco Battiato e sua unica erede

Si chiama Grazia Cristina Battiato ed è la nipote di Franco Battiato, figlia del fratello Michele. Dello zio e della sua grandezza ha parlato proprio lei, nel corso del documentario trasmesso su Rai Uno qualche sera fa. Cosa sappiamo di lei? Come lo zio, anche Cristina è riservata e lontana dalla luce dei riflettori. Come riporta Fanpage.it, è un avvocato presso lo studio Olex5 di Milano e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, con tesi in Diritto Privato. Secondo quanto si apprende dal suo canale Facebook, si è diplomata al liceo Classico ed è sposata.

“Il mio papà – noi siamo di Milano- negli ultimi tre anni della vita di mio zio ha rinunciato a tutto, senza neanche pensarci due secondi e si è trasferito in Sicilia, per non spostare mio zio. E nonostante in alcuni spiacevoli momenti ci siano state persone non tanto carine, che non sapevano nulla ma alla gente piace parlare, da parte nostra c’è stata completa chiusura e riservo. Perché è quello che mio zio è stato. Era una persona estremamente riservata, durante la sua vita lavorativa, anche all’apice del successo. A maggior ragione in un momento di difficoltà, abbiamo fatto muro per proteggerlo”, ha raccontato nel corso del documentario.

“Lui faceva la sua arte per se stesso, anche in questo era enorme. Non si attribuiva mai la capacità di fare un testo particolarmente bello, diceva che era qualcosa che arrivava dall’alto. Chi è quella persona che non si accaparra una propria opera? Lui no, era pazzesco”, dichiara Cristina.