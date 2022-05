Gesto clamoroso a Vite al Limite: davvero impensabile, come sta oggi Penny Saeger?

Gesto clamoroso a Vite al Limite, ma come sta oggi Penny Saeger? Impensabile quello che è successo in clinica: i dettagli.

Scegliere di prendere parte a Vite al Limite e seguire rigorosamente la dieta imposta dal dottor Nowzaradan, non è affatto una cosa da niente. Quello che, però, è successo a Penny Saeger nel corso della seconda stagione del programma, non era mai accaduto un primo d’ora. La donna, seppure desiderosa di ritornare in forma, ha compiuto un gesto choc.

Chi sceglie di prendere parte a Vite al Limite, lo fa per un motivo ben preciso: ritornare in forma! E nel corso di queste dieci edizioni del programma abbiamo potuto vedere come alcuni siano riusciti nel proprio intento, proprio come Milla Clark, ed altri che non ci sono riusciti – come Lisa. Purtroppo, la protagonista di questo nostro articolo rientra proprio in quest’ultima categoria: dopo essersi sottoposta all’intervento di chirurgia bariatrica, la donna ha compiuto un gesto choc ed ha scelto di abbandonare il programma.

La storia di Penny a Vite al Limite e il gesto choc

All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, Penny aveva 40 anni e pesava esattamente 240 kg. Un peso, senza alcun dubbio, eccessivo e che era stato condizionato da un passato per nulla facile. Vittima di un padre violento ed alcolizzato, la Saeger aveva trovato nel cibo un’ottima compagnia. E, alla sola età di 9 anni, già pesava tantissimo. La situazione, però, molto presto è precipitata: Penny, infatti, ha incontrato l’uomo che col tempo è diventato suo marito ed è aumentata sempre più di peso.

Il percorso di Penny Saeger a Vite al Limite ha vissuto parecchi alti e bassi e, purtroppo, non si è concluso nei migliori dei modi. Seppure abbia avuto diverse difficoltà a seguire la dieta impostole dal dottor Nowzaradan, la paziente del chirurgo è riuscita ugualmente ad impegnarsi e ad ottenere il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico. Tuttavia, appena terminato l’operazione ed avuti i primi risultati, Penny ha compiuto un gesto choc: farsi procurare del cibo delle inservienti! Qualcosa di incredibile, quindi, e che le è costato fortemente la sua permanenza in clinica.

Come sta oggi Penny

Dopo il suo abbandono a Vite al Limite, Penny è completamente sparita. Nel passato, addirittura, si è detto che fosse morta, ma a quanto pare non è affatto così. Ad oggi, però, non ci è dato sapere come sia cambiata.

