Dopo anni, ha detto “addio”: non sarà più il protagonista dell’amata fiction televisiva, un bruttissimo colpo per tutti i suoi sostenitori.

Dopo l’addio di Terence Hill a Don Matteo, per cui solo recentemente è stato svelato il vero motivo, il pubblico delle fiction è pronto a salutare per sempre un altro suo protagonista. L’annuncio è arrivato qualche settimana fa, ma ha lasciato tutti di stucco.

Il prosieguo dell’amatissima fiction Rai è stata confermata diverso tempo fa, ma a quanto pare dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti indiscussi. Ad annunciarlo, è stata proprio la direttrice di Rai fiction, che a domanda diretta non potuto fare a meno di dire tutta la verità. Dopo anni di militanza nella serie tv, l’amato attore ha scelto di dire addio. Cosa ci cela dietro a questa decisione? Al momento, non ne abbiamo notizia. Quello che, però, è certo è che la sua assenza nei prossimi episodi è definitiva.

Il protagonista dell’amata fiction ha detto “addio”: brutto colpo per i fan

Si diceva che anche Elena Sofia Ricci avrebbe detto “addio” a Suor Angela, ma invece non è stato affatto così. Seppure si credeva che il saluto dell’attrice all’amato personaggio di Che Dio ci aiuti fosse definitivo, è arrivata la smentita. Confermato, invece, l’addio di un altro protagonista di una famosa fiction Rai. A confermalo a Tivù, è stata proprio Maria Pia Ammirati.

Alcuni mesi fa, infatti, la direttrice Rai fiction ha confermato l’addio dell’amato protagonista alla fiction. Sapete di chi stiamo parlando? La risposta è semplicissima: Daniele Liotti. Stando a quanto si apprende dalle parole dell’Ammirati, sembrerebbe che l’apprezzatissimo protagonista della fiction “Un passo dal cielo” non figurerà affatto nei prossimi episodi.

Chi prenderà il suo posto?

Così come è accaduto per Don Matteo, il cui posto è stato preso da Raoul Bova, anche Un passo dal cielo sembrerebbe che avrà un nuovo protagonista nei prossimi episodi. Non si tratterà più, quindi, delle avventure del buon Francesco Neri, ma molto presumibilmente o quelle di Enrico Iannello o di Giusy Buscemi, rispettivamente nei panni di Vincenzo Nappi e Manuela.

Cosa ne pensate? Anche a voi è dispiaciuta la notizia dell’addio di Daniele Liotti a Un passo dal cielo?