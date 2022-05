Il Volo, Gianluca Ginoble cambia stile: avete notato anche voi quel ‘dettaglio’?

Il giovane Gianluca Ginoble de Il Volo ha cambiato stile: avete notato anche voi quel “dettaglio”? È davvero impossibile non farci caso.

Ne è passato di tempo da quando i tre giovanissimi tenori de Il volo si sono conosciuti sul palco del programma “Ti lascio una canzone”, conquistando tutti dal primo istante. Da quel momento, infatti, la loro vita è completamente cambiata. E, ad oggi, rappresentano le voci più apprezzato della musica nostrana.

All’epoca della loro partecipazione a Ti lascio una canzone, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble erano solo dei ragazzini, adesso invece sono degli splendidi ed aitanti ragazzi. Se, però, abbiamo potuto constatare che non sono affatto cambiati nel corso degli anni, c’è da dire che quello che ha subito una leggera variazione è stato il loro stile. Pochi giorni fa, il giovane Ginoble sul suo canale social ufficiale ha condiviso una serie di foto che mostrano chiaramente il suo cambio look. Una svolta “clamorosa”, ma che a quanto pare ha messo tutti d’accordo.

Gianluca Ginoble de Il volo cambia stile: avete visto? Fenomenale!

Così come i suoi due compagni, anche Gianluca Ginoble de Il volo non perde mai occasione di poter interagire col suo pubblico Instagram. E così, oltre ai tanti scatti in compagnia della sua splendida fidanzata oppure nelle sue quattro mura di casa, abbiamo anche rintracciato alcune foto che ci mostrano chiaramente la sua svolta nello stile. Fino ad adesso siamo stati abituati a vederlo con indosso abiti casual o classici, giusto? Stavolta, invece, il buon Gianluca si è letteralmente superato!

Protagonista di un servizio fotografico per Man in town, Gianluca Ginoble si è mostrato con uno stile completamente diverso da quello con cui siamo abituati a vederlo. Sempre fascinosissimo, il giovane cantante ha indossato capi d’abbigliamento con la schiena scoperta, completi con un colore piuttosto accesso oppure camicie trasparenti. Insomma, non l’avevamo mai vista così prima! Nonostante questo, però, il buon Ginoble ha messo tutti d’accordo, raccogliendo tantissimi likes e commenti di apprezzamento.

Per noi questo cambio di stile è decisamente approvato, per voi?