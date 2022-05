Mare Fuori, splendida notizia per i fan della fiction: finalmente non ci sono più dubbi

‘Mare fuor’, la splendida notizia è finalmente ufficiale: saranno felici i fan dell’amatissima fiction: finalmente non ci sono più dubbi!

Ha fatto il suo debutto su Rai 2 nel Settembre del 2020 ed abbiamo assistito sino ad ora alle prime due stagioni. ‘Mare Fuori‘, è una fiction televisiva che vede alla regia nella prima stagione Carmine Elia e nella seconda stagione Milena Cocozza ed Ivan Silvestrini.

La fiction mette al centro della storia il dramma di quattro adolescenti che ‘scontano’ la loro pena all’interno di un carcere minorile di Nisida. La fiction ha conquistato il pubblico che ha divorato letteralmente le prime due stagioni. Ricordate come è finita la seconda stagione? Il finale fu davvero clamoroso tanto da lasciare i fan della serie col fiato sospeso tesi a pensare se ci sarebbe stata una terza stagione della fiction. Ebbene, tenetevi forte perché sì, la terza stagione di Mare Fuori ci sarà, e dovreste proprio sapere questa splendida notizia! Ecco cosa abbiamo da raccontarvi!

Mare Fuori, i fan non stanno più nella pelle: la splendida notizia

Splendida notizia per i fan dell’amatissima fiction. Sarete felicissimi di sapere che sono iniziate le riprese della terza stagione di Mare Fuori. A renderlo noto è la casa di produzione della nota fiction, Picomedia dal proprio account Instagram.

Con un post fa sapere: “Sono ufficialmente iniziate le riprese di Mare Fuori- Terza stagione. Regia Ivan Salvestrini, da un’idea di Crisriana Farina, scritta con Maurizio Careddu. Di cosa parlerà la terza stagione della fiction?

La sceneggiatrice, Cristina Farina, lo ha rivelato a Fanpage ed ha fatto sapere: “Nella terza serie, affronteremo tra le altre cose, il potere dell’amore a quell’età che può essere salvifico e può essere dannato, ma di fatto è un modo per diventare adulti, per conoscere qualcosa che fino a quel momento è stata data per scontata o che si è ricevuto, lo si è dato ma in maniera anche poco consapevole. E’ una tematica importante, come l’amicizia.”

Quando andrà in onda la nuovissima stagione? Al momento non è c’è una data, ma possiamo sperare forse nell’autunno del 2023. Saremo sicuramente pronti a darvi nuovissimi aggiornamenti!