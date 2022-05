Pelle sempre radiosa, qual è il segreto di bellezza di Kate Middleton

Sorriso smagliante e pelle radiosa, ma qual è il segreto di bellezza di Kate Middleton? Come si prende cura di sè la Duchessa di Cambdridge

Una vera e propria icona di bellezza e di stile. La Duchessa di Cambridge al fianco del Principe William è sempre splendida ed impeccabile. In perfetta forma smagliante, pelle radiosa ed un sorriso incantevole, Kate Middleton lascia sempre il segno.

Non è un caso infatti che la bellissima Duchessa della casata reale sia spesso sotto le luci dei riflettori per la sua classe. In fatto di eleganza, Kate Middleton è sempre impeccabile dobbiamo dirlo. La splendida moglie del Duca di Cambridge ama prendersi cura di sé stessa, ma come fa ad essere sempre così perfetta? Qual è il segreto di bellezza di Kate Middleton? Eccolo svelato.

Kate Middleton, il segreto di bellezza della Duchessa di Cambridge

Ha oggi 40 anni ed è sempre in splendida forma. I segni del tempo su Kate Middleton sembrano proprio non voler apparire. Ma qual è il suo segreto di bellezza? Perché sì, ce n’è uno ed il motivo per il quale la Duchessa di Cambridge è sempre impeccabile! Ed ora scopriamo di cosa si tratta.

Una dieta sana e bilanciata è sicuramente la prima regola per della Duchessa per essere sempre assolutamente perfetta. Ma non finisce qui. Perché sembra che a contrastare l’emergere dei segni del tempo sulla sua pelle sia uno speciale gel il cui effetto è molto simile a quello del botox che contribuirebbe a rendere la pelle più elastica e luminosa. Un effetto lifting ricavato quindi dall’applicazione di un semplicissimo gel che donerebbe alla pelle del suo viso un effetto davvero magnifico. Il gel in questione è Biotulin Supreme Skin Gel ed è possibile reperirlo online ad un prezzo di circa 50 euro.

E voi conoscevate il suo segreto?