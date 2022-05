Quando finisce Uomini e Donne? Spunta la data esatta dell’ultima puntata di questa stagione del programma.

L’estate è alle porte e per i fan di Uomini e Donne significa soltanto una cosa: è tempo di scelte! Anche quest’anno, come ogni anno, la trasmissione di Maria De Filippi andrà in vacanza nei mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre, con nuove emozionanti puntate. Prima dello stop, ovviamente, ci saranno le scelte, che sono già state registrate e che saranno trasmesse nei prossimi giorni. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione?

Attraverso le sue stories di Instagram, la sempre informata pagina Uomini e Donne Classico e Over ha rivelato quella che sarebbe la data del termine di questa stagione del programma di Maria De Filippi. Scopriamo tutti i dettagli!

Uomini e Donne, quando finisce questa stagione: spunta la data dell’ultima puntata

Manca sempre meno al termine di questa stagione di Uomini e Donne. Una stagione ricca di emozioni, durante la quale abbiamo visto nascere tantissime storie d’amore. Come quella tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani del trono Over, che proprio qualche giorno fa hanno annunciato la data delle loro nozze. O, passando al trono classico, quella tra il tronista Matteo Ranieri e la bellissima Valeria Cardone, la corteggiatrice che ha scelto lo scorso marzo, preferendola alla ‘rivale’ Federica Aversano. Si formeranno nuove coppie prima del consueto stop estivo? Staremo a vedere, nel frattempo cerchiamo di capire quando terminerà ufficialmente questa stagione.

Le ultime registrazioni si sono tenute in questi giorni, esattamente mercoledì 18 e giovedì 19 maggio: c’è stata la scelta di Luca e anche quella di Veronica! Quando andrà in onda, quindi, l’ultima puntata di Uomini e Donne? Secondo quanto riporta Uomini e Donne Classico e Over, questa stagione del programma terminerà mercoledì 1 giugno 2022.

Al momento si tratta di un’indiscrezione e, chiaramente, bisognerà attendere notizie ufficiali. Quel che è certo è che si sta avvicinando la fine! Quanto vi mancheranno le avventure del trono più famoso della nostra tv?