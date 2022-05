La star di Beautiful è incinta: in arrivo il terzo maschietto; l’annuncio sui social è dolcissimo.

È una delle attrici più amate di Beautiful e sta per diventare mamma per la terza volta! L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso novembre, a soli nove mesi dalla nascita del suo secondogenito. E, qualche ora fa, la star ha rivelato anche il sesso del bebé in arrivo: sarà un altro maschietto!

Un enorme palloncino piazzato su un enorme bersaglio: l’attrice ha scoccato la freccia ed ecco l’esplosione di coriandoli azzurri! Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima attrice di Beautiful è incinta: sarà il terzo maschietto per lei!

Non c’è due senza tre! Lo sa benissimo la protagonista di Beautiful, che si prepara ad accogliere il terzo figlio nella sua famiglia: un altro baby boy! A svelarlo è stata proprio lei, con un dolcissimo video condiviso sui social: con lei, nelle immagini, i suoi due bambini Rise, nato a marzo del 2019, e Lenix, nato il 21 febbraio del 2021. Come si chiamerà il terzo piccolino? Lo scopriremo presto! Intanto, scopriamo chi è la futura mamma tris!

Si tratta proprio di Jacqueline MacInnes Wood, la splendida Steffy Forrester di Beautiful! Nelle puntate attualmente in onda in Italia, la giovane stilista è in attesa del suo primo figlio di Finn, ma in realtà l’attrice stava aspettando il suo secondogenito Lenix. Tra le puntate in onda in America e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono, infatti, diversi mesi. E, come abbiamo annunciato, la Wood è rimasta incinta del suo terzo bebé dopo pochi mesi dalla nascita di Lenix. E sarà ancora una volta un maschietto!

Una gioia immensa per l’attrice ed il marito Elan Ruspoli, uniti in matrimonio dal 2018. Il post con l’annuncio del sesso è stato letteralmente invaso dai messaggi di auguri di amici, fan e colleghi. Tantissimi gli attori di Beautiful che hanno lasciato un commento: da Katherine Kelly Lang (Brooke) a Tanner Novlan ( Finn), da Kimberlin Brown (Sheila) ad Ashley Jones ( Bridget)

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore alla nostra amatissima “Steffy” e al suo compagno!