La vita privata di Gianna Nannini: chi è la sua compagna

Gianna Nannini è una famosissima ed amata cantante italiana, ma conoscete proprio tutto della sua vita privata? Chi è la sua compagna.

Non aspettavamo altro che il suo ritorno in tv! Stiamo parlando proprio di quello di Carlo Conti con “The Band”. Un programma del tutto inedito, da come si può chiaramente comprendere, e che subito si è rivelato un successo.

A rendere ancora più speciale questo talent condotto da Carlo Conti, non è solo il conduttore, ma anche tutti i suoi giurati. Per la prima volta insieme, Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini rappresentano la vera e propria punta di diamante del programma. A proposito della famosa cantante, conoscete proprio tutto su di lei? Certo, sappiamo che è un’amatissima voce e che il suo successo è spropositato, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma Gianni Nannini non solo ha una compagna da circa 40 anni, ma è anche diventata mamma della piccola Penelope nel 2010. Siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Carla, la compagna di Gianna Nannini?

Chi è la compagna di Gianna Nannini: la vita privata della famosa cantante

Seppure attivissima sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che Gianna Nannini sia piuttosto riservata sulla sua sfera sentimentale. Madre della piccola Penelope dal 2010 e compagna di Carla, la cantante vanta di una vita privata ricca di amore e di affetto. A proposito, sapete chi è la sua compagna? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che le due donne non siano mai convolate a nozze, ma che si siano unite con un rito civile celebrato in Inghilterra.

Legate da più di 40 anni, abbiamo pochissime notizie su Carla, la compagna di Gianna Nannini. A quanto pare, infatti, la cantante sembrerebbe voler preservare questo aspetto della sua vita. Sembrerebbe, inoltre, che le due donne vivano a Londra, in un quartiere di Kesington, con la loro bambina Penelope. E che si amino alla follia.

Vi piacerebbe avere qualche informazione in più?

Sapete che cosa faceva prima del successo?

Oggi è una cantante amatissima, ma prima di cavalcare l’onda del successo sembrerebbe che Gianna Nannini abbia fatto tutt’altro nella sua vita. A cambiare tutti i suoi piani, però, è stato un incidente, che le è costato un grosso danno alla mano.