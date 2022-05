Amici 21, avete mai visto la sorella di Albe? La somiglianza sconvolgente

Albe è stato uno degli allievi dell’edizione di Amici appena conclusa, ma avete mai visto sua sorella? La somiglianza impressionante

All’interno dell’amatissimo talent si è sicuramente fatto notare grazie alla sua incredibile voce ed alla sua enorme simpatia. Albe è stato uno degli allievi all’interno della scuola di Amici 21. Domenica 15 Maggio ha lasciato per sempre quella che è stata per lui e per gli allievi che hanno preso parte a questa esperienza, la ‘casa’ che li ha ospitati e fatti crescere in questo percorso non solo artistico.

Il giovanissimo cantante di Amici ha fatto breccia nei nostri cuori con i suoi fantastici inediti che ormai risuonano nelle nostre orecchie! Il suo percorso all’interno della scuola di Amici è stato davvero grandioso tanto da giungere alla tanto sognata e meritata finalissima! Ad Amici, Albe non ha solamente approfondito le sue conoscenze artistiche ma ha anche scoperto l’amore. Insieme a Serena, i due ad oggi anche fuori dal talent formano una coppia.

A poche settimane dalla finalissima, Albe ha ricevuto una sorpresa direttamente all’interno della scuola. Si trattava di sua sorella, voi l’avete mai vista? La somiglianza tra i due è davvero incredibile, guardate qui!

Avete mai visto la sorella di Albe? La somiglianza impressionante

All’interno della scuola abbiamo potuto conoscere Albe e qualche sua sfaccettatura. Il suo percorso artistico lo ha condotto alla finale ed ora ci sono tanti grandi sogni da realizzare in concomitanza con gli studi che il giovane ha intrapreso. L’appoggio della sua famiglia è sicuramente fondamentale, ed anche quando era ancora un allievo cattedra di canto, il giovane ha ricevuto non solo grande sostegno ma anche una bellissima sorpresa rivedendo sua sorella. Voi avete mai visto la sorella di Albe? Si chiama Silvia ed è la sorella minore dell’ex cantante di Amici. Notate l’incredibile somiglianza?

Non c’è dubbio che Albe e sua sorella Silvia si somiglino davvero tanto. Occhi e sorriso sono assolutamente identici non trovate?