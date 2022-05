Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 21 Maggio: struggente racconto in studio, un momento davvero da pelle d’oca.

Inizia il conta alla rovescia! Manca davvero pochissimo all’ultima puntata di questa edizione di Verissimo, ma sembrerebbe che Silvia Toffanin abbia intenzione di sorprendere il suo pubblico fino all’ultima puntata. Perché? Il motivo è semplicissimo: gli appuntamenti che mancano saranno strepitosi!

A partire dalle ore 16:30 di Sabato 21 Maggio, Silvia Toffanin sarà al timone di una nuova puntata di Verissimo – a quanto pare, la penultima di questa edizione. Siete pronti a conoscere le sue anticipazioni? Abbiamo spulciato con attenzione Mediaset Play ed abbiamo appreso tutti gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo di Cologno Monzese. Ve lo assicuriamo: ne vedremo sicuro delle belle! Mai come quest’oggi, infatti, ci sarà da divertirsi tantissimo, ma non mancheranno affatto i momenti struggenti e i racconti da brividi. Scopriamo qualche cosa in più.

Verissimo, anticipazioni del 21 Maggio: tutti gli ospiti, racconto emozionante in studio

Di puntate imperdibili di Verissimo ce ne sono state in queste settimane, ma come questa che andrà in onda Sabato 21 Maggio, mai! Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, Silvia Toffanin darà il benvenuto a tantissimi nuovi volti tv, ma anche il bentornato a tanti altri. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio?

Le anticipazioni della puntata di Verissimo di 21 Maggio ci dicono che ci saranno in studio:

Non possono mancare i finalisti di Amici! Dopo aver ospitato tutti i giovanissimi talenti che sono riusciti ad aggiudicarsi la fase finale del programma, Silvia Toffanin ospiterà nel suo studio i sei finalisti di questa ventunesima edizione del talent. A partire da Michele, vincitore della categoria ballo, fino ad Albe, i cinque talenti si racconteranno come mai prima d’ora;

Stavolta non ce la perderemo, voi?