Arisa, quanto costano le scarpe che indossa: di quel genere non le avevamo mai viste

Sapete quanto costano le scarpe che indossa Arisa? Di quel genere non le avevamo mai viste.

Negli ultimi tempi Arisa è molto presente in televisione, infatti l’abbiamo vista in diversi ruoli. Ha vestito i panni di giudice prima ad X-Factor e poi a Il cantante mascherato e ricordiamo ancora, qualche mese prima è stata presente ad Amici, come insegnante.

Ma a fine 2021 l’abbiamo anche vista in un ruolo molto diverso dal solito, in veste di danzatrice a Ballando con le stelle. Ha trionfato con il suo maestro di ballo Vito Coppola che nel frattempo è diventato qualcosa in più e tra i due è nato un sentimento. In Arisa c’è stata una svolta diciamo sotto molti punti di vista e parliamo in questo caso del suo stile. Negli ultimi mesi ha osato molto più e dobbiamo dire che ha fatto benissimo.

Ha indossato abiti più sensuali o anche sui social si è spesso mostrata con solo l’intimo sfoggiando una bellezza a dir poco magnifica. In un ultimo scatto pubblicato è possibile notare il suo look diverso dagli anni passati. Ha sfoggiato un vestito molto appariscente, un mini dress pitonato con un bomber sopra ma a colpire sono le scarpe davvero molto originali: scopriamo qual è il prezzo.

Arisa sfoggia delle scarpe molto originali: ecco qual è il prezzo

Arisa ha deciso di svoltare completamente e ha fatto più che bene perchè con il nuovo stile è ancora più bella. Prima o dopo per noi non cambia ma il suo evidente cambio stile potrebbe portarci a comprendere che la cantante si senta molto più a suo agio adesso e preferisca osare.

I suoi ultimi look sono pazzeschi. Nell’ultima foto pubblicata su instagram ha sfoggiato un mini dress pitonato con un bomber sopra non proprio indossato ma a colpire oltre alla bellezza sono le scarpe. Le avete viste?

Sembrano dei sandali con il calzino ma in realtà sono stivali molto originali, metà in pelle e metà in maglia. Come possiamo vedere dallo scatto la punta in avanti è arrotondata e il tacco ha una forma circolare. Sono della Balenciaga. Ma conoscete il prezzo? Il costo di questi stivali così originali che a prima vista sembrano davvero sandali con il calzino dovrebbe essere di circa 1150 euro. Voi avreste mai indossato questo modello di stivali? O comunque, le avreste mai comprate?