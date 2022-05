Beautiful, anticipazioni americane: Quinn regala un ‘particolare’ anello a Eric… cosa nasconde? Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Nelle puntate in onda attualmente in Italia non si parla molto di loro, ma per presto Eric e Quinn torneranno ad essere protagonisti assoluti di Beautiful! La coppia si ritroverà ad affrontare diversi colpi di scena, tra tradimenti shock e sorprese sconvolgenti.

Come sappiamo, tra le puntate in America e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi ma se siete curiosi di scoprire in anticipo cosa sta accadendo, siete nel posto giusto! Se non temete spoiler, vi racconteremo cosa stanno combinando Eric e la sua consorte e, nello specifico, vi parleremo di un ‘particolare’ regalo che la Fuller ha fatto alla sua metà… Cosa c’è dietro?

Beautiful, anticipazioni americane: l’anello che Quinn regala a Eric nasconde un segreto

I problemi non finiscono mai per Eric Forrester e Quinn Fuller! Vi avevamo già parlato della storia clandestina che Quinn avrà con Carter Walton: i due si ritroveranno a vivere dei momenti di grande passione. Ma, non senza difficoltà, Eric perdonerà sua moglie, permettendole di tornare a casa. Un nuovo tradimento, però, sconvolgerà la serenità della coppia: stavolta, però, l’adultero è proprio il fondatore della Forrester Creations!

Con la scusa di trascorrere del tempo al centro sportivo, Eric si incontrerà clandestinamente con la sua ex fiamma Donna Logan! Lo stilista si sentirà di nuovo vivo grazie alla compagnia della sorella di Broke, alla quale non riesce a rinunciare. E Quinn? Eric non ha intenzione di lasciare andare neanche la moglie, che, però, inizia ad essere alquanto preoccupata. Soprattutto per lo stato di salute del marito: non sarà troppo tutto l’allenamento che dice di fare? Quinn, ovviamente, non sa che Eric non si reca al centro sportivo, ma agli incontri con Donna…

In ogni caso, ecco il regalo che nasconde un segreto! Quinn donerà ad Eric un anello che, in realtà, è un anello smart, capace di calcolare lo stato di salute e di affaticamento di chi lo indossa. In questo modo, Quinn potrà ‘controllare’ il marito senza che lui lo sappia… Sarà proprio questo particolare anello ad aiutare la Fuller a scoprire la verità?

Al momento non sappiamo di più, ma quel che è certo è che ci attendono colpi di scena incredibili a Beautiful! Continuate a seguirci per tutte le novità di Beautiful!