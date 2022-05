Vittima di abusi, ma come sta oggi Brittani dopo Vite al Limite? Si mostra così ai suoi fan

Brittani ha partecipato alla quarta edizione di Vite al Limite, ma sapete come sta oggi e com’è diventata? Dopo anni si mostra così ai suoi fan.

Sono tantissimi i pazienti che si sono alternati nella clinica di Houston nel corso delle dieci edizioni di Vite al Limite, ma nessuno ha saputo catturare l’attenzione del suo pubblico quanto Brittani Fulfer, protagonista della quarta puntata della quarta stagione del programma.

Pesava quasi 300 kg, Brittani quando è entrata a far parte della clinica di Houston. E, sin da subito, ha dimostrato al dottor Nowzaradan quanto fosse importante per lei iniziare una nuova vita. Diversi anni prima, infatti, la Fulfer aveva iniziato questa ossessione per il cibo, che molto presto l’ha portata ad aumentare di peso e a provare una certa vergogna per il suo corpo. Cosa ha condizionato, però, la sua esistenza? O, per dirla meglio, cosa ha spinto Brittani ad ingrassare sempre di più? Purtroppo, come era accaduto a Lisa, anche la Fulfer non vantava di un passato splendente. Vittima di abusi, la donna ha scelto di trovare nel cibo il suo unico conforto. Mangiando, mangiando, però, la conseguenza è stata inevitabile: l’obesità.

Come sta oggi Brittani dopo Vite al Limite? Eccola come si mostra, incredibile

Un’incredibile rinascita, quella di Brittani nel corso del suo percorso a Vite al Limite. Fattasi conoscere dal dottor Nowzaradan con ben 274 kg, la donna è riuscita facilmente a ritornare in forma. Certo, la sua mente e il suo corpo erano fortemente condizionati dal suo passato e dagli abusi subiti, ma la sua forza d’animo è prevalsa su tutto. Una volta spenti i riflettori del programma e ritornata a casa, infatti, la bilancia portava più di 70 kg in meno. Come sta, invece, oggi?

Seppure non sia molto attiva sul suo canale Facebook e su Instagram, invece, ha un profilo blindatissimo, abbiamo potuto ugualmente constatare l’ulteriore dimagrimento di Brittani dopo Vite al Limite. Non sappiamo attualmente quanto pesi e, soprattutto, quanti altri chili abbia perso, ma si vede chiaramente che la sua forma fisica oggi è decisamente smagliante.

Ci auguriamo che Brittani sia riuscita a trovare quella serenità che lei tanto sognava di avere.