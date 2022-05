Clarissa Selassiè, prima e dopo il GF VIP: il cambiamento inaspettato

Clarissa Selassiè, il cambiamento inaspettato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: ecco come si è mostrata sui social!

Abbiamo avuto modo di conoscerla meglio al Grande Fratello Vip. La principessina Etiope, insieme alle sue sorelle, Lulù e Jessica Selassié, che è uscita vincitrice dal reality, ha preso parte all’ultima edizione andata in onda del GF VIP.

Clarissa è stata la prima tra le sorelle ad abbandonare il reality. Non per questo però ha smesso di essere seguita sui social. Di fatti, è proprio dal suo profilo Instagram che in queste ultime ore la splendida ex concorrente si è mostrata così. Avete notato il prima e dopo di Clarissa Selassié? Ecco cosa ha fatto.

Clarissa Selassié, come si è mostrata sui social: cambiamento inaspettato

Dopo una settimana di silenzio, in queste ultime ore Clarissa Selassiè è tornata sui social ed ha fatto sapere a tutti da cosa fosse dipesa la sua assenza. Felice più che mai, non vedeva l’ora di raccontare cosa avesse fatto questi giorni in cui non si è mostrata al pubblico di Instagram. E finalmente eccola qui.

Pochi giorni fa ha festeggiato il suo ventesimo compleanno e per l’occasione, Clarissa si è regalata un intervento chirurgico al seno. La felicità di Clarissa, la si evince dal sorriso smagliante che ha mostrato non appena è tornata sulla piattaforma social ed ha fatto sapere: “Sono sparita dai social in questi giorni perché Lunedì mi sono operata in una clinica qua a Roma. Mi ha cambiato la vita questa operazione, sono molto felice. Erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione, volevo aumentare una taglia, non mi sentivo me stessa al 100%”.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip Clarissa ha quindi deciso di fare un intervento al seno per aumentare la propria taglia. Oggi è felicissima del suo cambiamento!