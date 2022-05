Com’è cambiata Elodie dai tempi di X-Factor ad oggi? Sono trascorsi 14 anni: da non credere!

Oggi Elodie si mostra in tutta la sua bellezza, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata dai tempi di X-factor ad oggi? Sono trascorsi 14 anni: da non credere.

È tra le voci più amate del panorama musicale nostrano. Stiamo parlando proprio di lei: Elodie! Ex concorrente di Amici, la splendida romana ha saputo cavalcare la cresta dell’onda subito dopo il suo percorso nel talent. E, ad oggi, vanta di una carriera davvero impressionante.

Da sempre appassionata di musica, Elodie inizia a percorrere la strada della musica quando era davvero giovanissima. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel lontano 2008. Quando, per la prima volta in assoluto, prende parte all’edizione di quell’anno di X-factor. Appena diciottenne, infatti, la cantante si presenta ai provini. E, sulle note de ‘L’eternità’ di Giorgia, conquista i tre ‘si’ di Simona Ventura, Morgan e Mara Maionchi. Il suo percorso nel famoso talent di Rai Due, è vero, non va a buon fine. Qualche anno dopo, però, prende parte ad Amici e cavalca l’onda del successo. Quello che, però, ad oggi ci chiediamo: com’è cambiata in tutti questi anni? Appurato che sono trascorsi 14 anni dalla sua partecipazione ad X-Factor, com’è cambiata? Scopriamolo insieme.

Com’è cambiata Elodie da X-Factor? Aveva solo 18 anni

Ancora prima di partecipare ad Amici e farsi conoscere per la sua voce e il suo talento, Elodie ha preso parte nel 2008 ad X-Factor. Quella sua esperienza, come sappiamo, non è andata affatto a buon fine. Per godere del successo che lei tanto meritava e che ha sperato, la cantante ha dovuto aspettare qualche anno. Però, diciamoci la verità, ne è valsa davvero la pena. Ad oggi, è tra le voci femminili più amate della musica nostrana.

Siete curiosi, però, di sapere com’era ai tempi della sua partecipazione al programma? Aveva soltanto 18 anni quando ha partecipato ad X-Factor, ma nonostante la sua giovanissima età è sempre stata splendida. Siete pronti anche a voi a vederla? Eccola qui:

Davvero splendida Elodie ai tempi di X-Factor, vero? Seppure giovanissima, la cantante romana ha sempre vantato un fascino irresistibile. E vogliamo parlare della sua trasformazione? Beh, non c’è nulla da dire. Al di là dei capelli, ai quali Elodie applica sempre qualche modifica, la cantante non è affatto cambiata nel corso degli anni. Siete d’accordo?