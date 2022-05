Com’è Kim Kardashian al naturale: la star si mostra senza trucco e senza filtri

Senza filtri e senza trucco, ecco come appare Kim Kardashian completamente al naturale: lo scatto scatto imperdibile della star!

Ben oltre 311 milioni di seguaci fanno di Kim Kardashian una delle star più famose al mondo. L’indiscutibile bellezza dell’imprenditrice statunitense lascia senza fiato ed i suoi meravigliosi scatti social sono davvero da perdere il fiato!

E’ proprio sui social che la star ama mostrarsi in tutta la sua bellezza, apprezzata dai followers che non perdono l’occasione di lasciare un like ed un commento sotto i suoi scatti social imperdibili. Look e makeup davvero perfetti, Kim Kardashian si mostra sempre al meglio.

In piena forma e con curve esplosive infiamma i social! Ma sul suo canale social, tra i suoi incredibili scatti perfetti, troviamo anche contenuti in cui la star si mostra completamente al naturale. Avete mai visto Kim Kardashian senza trucco? Ecco la star senza filtri e senza makeup, completamente al naturale!

Senza trucco ne filtri, come appare Kim Kardashian al naturale

Se Lady Gaga senza trucco ci ha lasciati letteralmente senza parole, non potremo assolutamente dire diversamente per Kim Kardashian. Avete mai visto la star senza trucco? La star statunitense è uno dei volti più amati e più seguiti in tv e via social. Splendida in tutti gli scatti e contenuti social in cui si mostra sempre al meglio. Sfoggia look stratosferici e make-up impeccabili.

Ma sul profilo Instagram di Kim Kardashian possiamo notare anche alcuni scatti in cui la bella modella statunitense si mostra completamente al naturale. Eccola, senza filtro e senza trucco:

Ma non è solamente sui social che la splendida attrice si mostra così. Nella serie The Kardashian sono varie le occasioni in cui Kim si è mostrata totalmente acqua e sapone. Insomma non c’è che dire, make-up ed acconciature a parte, è così che appare nel suo quotidiano Kim Kardashian, senza trucco è davvero splendida non trovate?