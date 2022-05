Dayane Mello ‘pizzicata’ con il suo nuovo flirt: sapete chi è lui?

Sembrerebbe proprio che Dayane Mello sia stata ‘pizzicata’ con il suo nuovo flirt: sapete di chi stiamo parlando? È proprio lui.

Con l’arrivo della bella stagione, sembrerebbe che i nostri amatissimi Vip abbiano intenzione di innamorarsi di nuovo. È l’esempio di un’ex protagonista di Temptation Island, che proprio qualche giorno fa ha condiviso la sua gioia di aver ritrovato l’amore, ma anche di Dayane Mello.

Sembrava che la relazione con Andrea Turino procedesse a gonfie vele, tanto da trascorrere anche le vacanze natalizie insieme, ma a quanto pare non è stato affatto così. Non sappiamo da quanto tempo i due si siano detti “addio”, ma sembrerebbe che il cuore di Dayane Mello sia nuovamente impegnato. A mostrarlo, sono state le telecamere di Whoopsee. Stando a quanto si apprende da un video condiviso sulla pagina Instagram, sembrerebbe che l’ex concorrente del GF Vip abbia trascorso una serata milanese in compagnia dei suoi amici di sempre e il suo nuovo flirt. Che il cuore della modella, quindi, sia ripreso a battere? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Chi è lui, però? Scopriamolo insieme.

Dayane Mello col suo nuovo flirt: chi è lui?

Fino a questo momento, Dayane Mello non si è affatto pronunciata in merito, ma le telecamere di Whoopsee ne sono sicure: la modella brasiliana sembrerebbe avere un nuovo flirt. In una delle serate scorse, infatti, l’ex gieffina è stata ‘pizzicata’ in giro per Milano con Giulia Salemi e Matteo Evandro, ma anche con un giovane ed aitante ragazzo, con il quale si è scambiata anche un innocente bacio sulle labbra. Sapete chi è lui?

Seppure non sia stata confermata o smentita dai due diretti interessati, Dayane Mello sembrerebbe avere una frequentazione con Carlo Motta. I due sono stati beccati insieme a Milano mentre si scambiavano un affettuoso bacio sulle labbra e salivano sulla stessa auto. Il nome di lui non vi risulta affatto nuovo? Avete pienamente ragione! Stiamo parlando, infatti, di un famoso modello con una carriera alle spalle davvero impressionante.

Ad oggi, sappiamo pochissimo sul loro conto. Una cosa, però, è certa: se son rose, fioriranno! Nel frattempo, facciamo ad entrambi un grosso augurio.