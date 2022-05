Dopo la vittoria Luigi ha ringraziato i suoi genitori ma avete mai visto suo padre? Eccoli insieme

Luigi subito dopo la vittoria ad Amici 21 ha ringraziato i suoi genitori, ma avete mai visto suo padre? Eccoli insieme.

Luigi Strangis ha vinto la ventunesima edizione di Amici. Il cantante è entrato nella scuola a settembre, scelto da Rudy Zerbi. Il suo è stato un percorso fatto di alti e bassi e dopo l’accesso al Serale è riuscito ad arrivare fino alla fine, trionfando nel confronto finale con Michele Esposito.

Dopo aver scoperto della vittoria ha fatto un breve discorso in cui ha ringraziato tutti coloro che l’hanno appoggiato e sostenuto nella scuola e fuori. Ha rivolto un particolare ringraziamento ai suoi genitori. Infatti è stata la sua famiglia a spingerlo a partecipare ai casting dato che lui era più titubante. Ma avete visto suo padre? Eccoli insieme in un momento meraviglioso.

Amici 21 Luigi trionfa e ringrazia i suoi genitori: avete visto suo padre?

Tutti gli allievi di Amici 21 sono riusciti a conquistare il pubblico che li ha seguiti da settembre fino a maggio. L’edizione è stata vinta da Luigi Strangis che ha portato a casa la vittoria che vale 150 mila euro ma ha anche ricevuto il premio della radio per il pezzo più radiofonico, in questo caso il suo brano Tienimi Stanotte.

Pochi minuti dopo aver scoperto di essere il vincitore, il cantante ha voluto fare un brevissimo discorso per ringraziare tutti coloro che nella scuola e fuori l’hanno sostenuto, e ha ringraziato Maria De Filippi. Naturalmente tra le sue menzioni non poteva non salutare i suoi genitori. Sono stati proprio loro a spingerlo a partecipare l’anno scorso ai casting del talent. Ma avete mai visto suo padre?

Ecco un dolcissimo momento padre e figlio, quando era ancora nella scuola. Infatti pochi giorni prima della finalissima tutti gli allievi hanno ricevuto una sorpresa e Luigi ha potuto vedere suo padre che è apparso emozionatissimo. Non riusciva a trattenere l’emozione e le lacrime e l’ex allievo è apparso emozionato quanto suo padre. Entrambi felici di vedersi ma soprattutto suo papà si è mostrato orgoglioso per il percorso fatto dal giovane. E a voi è piaciuto questo momento?