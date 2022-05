Ecco com’era Serena prima di Amici 21, notate il cambiamento?

Serena Carella ha conquistato tutti ad Amici 21, ma com’era prima di entrare nella scuola?

Si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis la ventunesima edizione di Amici. Tutti gli allievi arrivati in finale hanno in modo diverso conquistato il pubblico e i telespettatori. Grandi talenti che adesso sono pronti a percorrere nuove esperienze e un futuro tutto da scoprire.

Serena Carella è la ballerina scelta a settembre da Raimondo Todaro. Il maestro di danze latino americane ha sempre creduto in lei tanto da portarla fino al Serale. E con il suo talento la ballerina è riuscita ad arrivare fino alla fine. Nella finalissima ha ricevuto una sorpresa che non si aspettava tanto da sdraiarsi a terra e piangere per l’emozione. Serena infatti ha ricevuto una borsa di studio di un anno da una delle scuole più importanti di New York. Talento da vendere e bellezza che lascia senza parole, com’era prima di entrare ad Amici l’ex allieva?

Amici 21, com’era Serena Carella prima: notate il cambiamento?

Il percorso di Serena all’interno della scuola non è stato facile. Abbiamo visto che spesso i commenti più negativi sono arrivati dalla maestra Alessandra Celentano anche se ha sempre ammesso il suo miglioramento. Nonostante le critiche, la ballerina non si è mai data per vinta e ha ‘combattuto’ sempre.

Bravissima, forte e dalla bellezza mozzafiato, è stata premiata con una borsa di studio di un anno in una delle scuole più importanti di New York. Non è l’unico premio che ha ricevuto infatti poco prima di scoprire il vincitore sono stati assegnati diversi premi. La ballerina ha ricevuto il premio Tim del valore di 30 mila euro. Settembre 2021 ha segnato il suo ingresso nella scuola ma prima di entrare nel talent com’era?

Ecco alcuni scatti condivisi sul suo profilo instagram. Risalgono a qualche anno prima.

Serena non è cambiata, non notiamo nessun dettaglio che possa farci vedere un cambiamento. Ha un fisico perfetto, occhi grandi, un sorriso smagliante e profondo, carnagione chiara che illumina ancora più il suo sguardo e quello che più di tutti non passa inosservato, è il talento che è riuscita a coltivare grazie agli studi.