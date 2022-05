Isola dei Famosi, Ilary Blasi regina della serata con l’abito celeste e gli accessori in tinta: visto che eleganza?

La 18esima puntata de L’Isola dei Famosi è stata davvero imperdibile a cominciare dal look di Ilary Blasi: avete notato il suo abito celeste?

Prosegue spedita la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi: l’arrivo dei quattro nuovi naufraghi sta già dando origine a nuove dinamiche e fino alla finale del 27 giugno ne vedremo certamente delle belle. A ‘condire’ le avventure dei concorrenti in Honduras, dall’Italia ci pensano come sempre la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria con la loro arguzia e il loro sguardo attento.

Al timone del programma per il secondo anno consecutivo, la moglie di Francesco Totti si conferma ogni volta il ‘capitano’ giusto per un reality come L’Isola. A far innamorare il pubblico è il suo stile unico nel gestire le dinamiche delle puntate e la sua spontaneità che la porta a creare in studio un’atmosfera familiare e divertente.

Ma a catturare l’attenzione sono anche i suoi strepitosi look, in grado di mettere in risalto al massimo il suo fisico super in forma. Proprio ieri sera, ha lasciato di nuovo tutti di stucco con un abito super glamour di colore celeste abbinato ad accessori della stessa tinta.

Ilary Blasi, l’abito celeste ha ipnotizzato il pubblico: marchio e dettagli del look

In perfetto ‘mood’ primaverile, la bionda ex letterina ha optato ieri sera per un abito di raso celeste firmato Patrizia Pepe. Il modello fasciante rende giustizia alla sua perfetta silhouette e presenta una gonna a tubo longette, le maniche lunghe e dei tagli cut-out su busto e scollatura.

Con un make-up che valorizzava al massimo lo splendido colore dei suoi occhi, la Blasi ha completato l’opera d’arte con un paio di sandali Afrodite di Le Silla, in raso azzurro dal costo di 780 euro come si legge sul sito del brand. Impossibile non notare i micro cristalli blu che li ricoprivano! Infine, anche ieri sera Ilary non ha rinunciato agli scintillanti maxi bracciali De Liguoro che indossa ad ogni puntata, immancabilmente abbinati al colore dell’abito che indossa.

Che ne dite?