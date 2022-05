Isola dei Famosi, Nick assente in puntata: cos’è successo al naufrago e perché non era presente alla diretta di ieri sera.

Continua l’avventura dei naufraghi dell’Isola dei famosi. Un’avventura fatta di sfide che mettono a dura prova i concorrenti, costretti a lottare per la sopravvivenza. Inizialmente previsto per fine maggio, il termine di questa edizione è stato posticipato al 27 giugno: manca più di un mese, quindi, all’ultima puntata! In attesa di scoprire chi trionferà, torniamo alla puntata di ieri: avete notato chi mancava?

I fan più attenti si saranno accorti che durante la diretta non era presente Nick Luciani, la storica voce dei Cugini di Campagna. Cosa è successo al naufrago? A spiegarlo è stato Alvin ad apertura di puntata. Scopriamo tutti i dettagli.

Nick assente nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi: il motivo

Come accade sempre ad ogni inizio puntata dell’Isola dei Famosi, l’inviato Alvin aggiorna Ilary Blasi e tutto il pubblico con le ultimissime dall’Honduras. In particolare, aggiornamenti riguardo le condizioni di salute dei naufraghi. Nella scorsa puntata era assente Roger, che, però, è tornato per la diretta di ieri: chi mancava, però, era Nick. Il motivo?

Nella puntata di venerdì, ricorderete che Nick si era presentato con delle stampelle, per via di un piccolo infortunio causato da un corallo. Ebbene, Alvin ha spiegato cosa è successo dopo: “Nick per una piccola infezione dovuta alla ferita del corallo che è entrato nel piede si assenterà, ma ritornerà lunedì.” Questa la risposta di Ilary, ironica come sempre: “Diciamo che si danno il cambio in infermeria, c’è un via vai, un porto di mare!”

Nick, quindi, non era presente nella puntata di ieri, ma come spiegato da Alvin il naufrago potrà tornare in gioco già dalla prossima puntata, che si terrà lunedì.

Non ci resta che augurare una velocissima ripresa a Nick! E voi, avete seguito la diretta di ieri de L’Isola dei famosi? Per chi farete il tifo per la vittoria finale?